Губернатор Калужской области: Калуга поддержит сборную Сенегала на ЧМ-2018

Первый заместитель Губернатора Калужской области Дмитрий Денисов рассказал о готовности Калуги к чемпионату мира 2018 года.

Напомним, Калугу в качестве места дислокации выбрала сборная Сенегала, которая сыграет на ЧМ-2018 с национальными командами Колумбии, Японии и Польши в группе H.

«У нас новый аэропорт «Калуга», завершаем последние формальные приготовления. Гостиницы готовы, а сотрудники общепита делают последние прививки. Наследие после чемпионата страны останется юношескому спорту — это два объекта.