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Губернатор Калужской области: Калуга поддержит сборную Сенегала на ЧМ-2018
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Губернатор Калужской области: Калуга поддержит сборную Сенегала на ЧМ-2018 

Чемпионат.com 1 час назад
Первый заместитель Губернатора Калужской области Дмитрий Денисов рассказал о готовности Калуги к чемпионату мира 2018 года.
Напомним, Калугу в качестве места дислокации выбрала сборная Сенегала, которая сыграет на ЧМ-2018 с национальными командами Колумбии, Японии и Польши в группе H.
«У нас новый аэропорт «Калуга», завершаем последние формальные приготовления. Гостиницы готовы, а сотрудники общепита делают последние прививки. Наследие после чемпионата страны останется юношескому спорту — это два объекта.
Сенегал не разглашает пока никакой информации, но мы хотели бы встретить достойно журналистов, которые приедут освещать матч. Вся Калуга будет поддерживать сборную Сенегала на время чемпионата мира", — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
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