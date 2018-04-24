Законы, вступающие в силу 24 апреля

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2018 года № 438 «О внесении изменений в методику расчета ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 г. № 276»

Установлено, что особую формулу расчета ставки вывозной таможенной пошлины в отношении сырой нефти распространена на нефть, которая добывается в Западно-Хоседаюском нефтяном месторождении им. Д. Садецкого.

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2018 года № 442 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Подписанным постановлением название Конкурс молодёжных проектов Всекавказского молодёжного форума «Машук» изменено на Конкурс молодёжных проектов Северо-Кавказского федерального округа.

Кроме того, в федеральном бюджете на 2018 год предусмотрено 83,8 миллионов рублей на предоставление грантов победителям конкурса.

Напомним, что конкурс «Машук» проводится в Ставропольском крае с 2011 года. В нем принимают участие молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, а также для молодёжных и детских общественных объединений и некоммерческих организаций.

Конкурс проводится по 14 номинациям: «социально ориентированный проект», «молодёжное предпринимательство», «общественный лидер», «познавательный туризм», «жилищно-коммунальный комплекс и строительство», «поддержка молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации», «поддержка инициативной и талантливой молодёжи» и ряду других.

Победителям конкурса предоставляются гранты на реализацию проектов. Так, в 2017 году было поддержано более 120 проектов на сумму 85,5 миллионов рублей.

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2018 года № 443 «О внесении изменений в Положение о Министерстве энергетики Российской Федерации

В Положение о Минэнерго России внесены изменения. Установлено, в частности, что ведомство будет принимать решения об изъятии земель для федеральных нужд по основаниям, связанным со строительством, реконструкцией объектов федеральных энергосистем, объектов использования атомной энергии, объектов систем электро-, газо-, теплоснабжения федерального значения, объектов федерального трубопроводного транспорта, линейных объектов.

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2018 года № 446 «Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации в целях внедрения в 2018 году медицинских информационных систем, соответствующих устанавливаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации требованиям, в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь»

Установлен порядок предоставления и распределения в 2018 году средств из правительственного резервного фонда регионам на внедрение медицинских информсистем в государственных и муниципальных организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Так, для получения таких средств уровень бюджетной обеспеченности региона должен быть менее 1,2.

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2018 года № 447 «Об утверждении Правил взаимодействия иных информационных систем, предназначенных для сбора, хранения, обработки и предоставления информации, касающейся деятельности медицинских организаций и предоставляемых ими услуг, с информационными системами в сфере здравоохранения и медицинскими организациями»

Установлены Правила взаимодействия информационных систем, предназначенных для сбора, хранения, обработки и предоставления информации, касающейся деятельности медицинских организаций и предоставляемых ими услуг, с информационными системами в сфере здравоохранения и медицинскими организациями.

Речь идет о сервисах записи на прием к врачу, информационных системах оказания медпомощи с применением телемедицинских технологий, сервисах доступа медработников к профессиональной медицинской информации и ряде других. В частности, определены требования к программно-техническим и лингвистическим средствам информационных систем, а также установлены условия и порядок их подключения к единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения и информационным системам в сфере здравоохранения.

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2018 года № 448 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Подписанным постановлением установлены особенности подключения к сетям снабжения коммунальными ресурсами домов, построенных по программе реновации. Так, определены специальные перечни документов, предоставляемые в соответствующую ресурсоснабжающую организацию для осуществления подключения таких домов.