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Свердловский завод погасил остатки долга по зарплате в 12 млн рублей перед сотрудниками
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Свердловский завод погасил остатки долга по зарплате в 12 млн рублей перед сотрудниками 

ТАСС 32 минуты назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Свердловское предприятие «Металлист», расположенное в городе Качканар, полностью погасило долг по зарплате перед сотрудниками. Оно перечислило оставшиеся 12 млн рублей задолженности на счета рабочих, сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области.
"Сегодня руководством «Металлиста» перечислено порядка 12 млн рублей (оставшийся долг) на расчетные счета рабочих предприятия в счет погашения оставшейся суммы задолженности по зарплате. Таким образом, задолженность по заработной плате перед рабочими погашена в полном объеме", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что, начиная с ноября 2017 года, руководство предприятия возместило порядка 53 млн рублей долга по зарплате перед сотрудниками. «Расследование возбужденного уголовного дела о невыплате свыше двух месяцев заработной платы на предприятии продолжается», — отметили в свердловском СУ СК РФ.
Ранее сообщалось, что заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев направил специальное обращение в адрес губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, в котором было предложено принять дополнительные меры, направленные на неукоснительное соблюдение и скорейшее восстановление трудовых прав работников предприятия «Металлист».
В департаменте информационной политики региона подчеркивали, что этот вопрос не остается без внимания властей.
О предприятии
"Металлист" — один из крупнейших в России производителем запасных частей для горнодобывающей и металлургической промышленности. В составе завода — три крупных взаимодополняющих цеха: сталелитейный, механосборочный и цех по производству винтовых свай. Запасные части производства «Металлист» поставляются горнякам и металлургам почти во все регионы РФ, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья — Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Армению, Болгарию и Швецию.
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