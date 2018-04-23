Студенты МАИ выступили на Всероссийской олимпиаде по электромеханике

На территории Уфимского государственного авиационного технического университета в середине месяца прошла Всероссийская студенческая олимпиада по электромеханике. Среди участников были студенты Московского авиационного института, расположенного в районе Сокол.

Как сообщили в пресс-службе вуза, олимпиада состояла из трёх этапов: 100 тестовых вопросов, десяти задач с развёрнутым ответом и четырех практических заданиях.

«Команду МАИ представляли студенты-четверокурсники института № 3 «Системы управления, информатика и электроэнергетика» Владимир Кадеров, Евгений Чикучинов и Антон Широков, — говорится в материале. — Все студенты обучаются на кафедре «Электроэнергетические, электромеханические и биотехнические системы». Курировали команду доцент кафедры Дмитрий Дежин и ассистент Ирина Кобзева».

По итогам олимпиады за высокие индивидуальные достижения в личном зачёте Евгений Чикунов и Антон Широков были награждены дипломами I и III степеней. Владимир Кадеров был отмечен грамотой олимпиады. (ео)