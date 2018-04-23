«Барселона» готова продать Турана в Китай

Принадлежащий «Барселоне» полузащитник «Истанбул Башакшехира» Арда Туран может быть продан китайскому клубу летом 2018 года, сообщает Hurriyet . Хабвек выступает за турецкую команду на условиях арендного соглашения, рассчитанного на 2,5 года. Однако в контракте прописано право каталонцев продать 31-летнего футболиста другому клубу. Сообщается, что сине-гранатовые готовы расстаться с Тураном за 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Турана два мяча и голевой пас в девяти матчах чемпионата Турции.