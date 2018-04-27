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Бартомеу: слухи об увольнении Вальверде — абсолютная ложь
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Бартомеу: слухи об увольнении Вальверде — абсолютная ложь 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Президентом «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу ответил на слухи о возможном увольнении главного тренера клуба Эрнесто Вальверде.
Ранее сообщалось, что «Барселона» может прекратить сотрудничество Вальверде по окончании нынешнего сезона, после вылета из Лиги чемпионов от «Ромы» (4:1, 0:3).
«Эти слухи — абсолютная ложь. Мы полностью довольны тренером. Это его проект. Мы даже не поднимали тему отставки. Если кто-то и обсуждал это, то точно не в клубе и не в руководстве. Никто не сомневается в Вальверде после матча в Риме», — приводит слова Бартомеу El Larguero.
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