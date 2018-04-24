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Эдин Джеко: «Сейчас я гораздо сильнее, чем был в „Манчестер Сити“
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Эдин Джеко: «Сейчас я гораздо сильнее, чем был в „Манчестер Сити“ 

Спорт-Экспресс 28 минут назад
Нападающий «Ромы»​ Эдин Джеко перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» вспомнил о годах, которые провел в составе «Манчестер Сити»​. Босниец уверен, что сейчас стал играть гораздо сильнее.
— Мы не слишком удачно выступали в Лиге чемпионов, хотя могли и должны были играть гораздо лучше, — цитирует пресс-служба УЕФА Джеко. — На национальном уровне мы выиграли много трофеев. Это был отличный опыт, поскольку премьер-лига является сильнейшим чемпионатом в мире. Я провел там пять лет, забил множество мячей и завоевал достаточно титулов. Мне посчастливилось играть с лучшими против лучших. Этот опыт здорово помог, но, мне кажется, сейчас я гораздо сильнее, чем был в «Манчестер Сити».
Напомним, что матч «Ливерпуль» — «Рома» состоится во вторник, 24 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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