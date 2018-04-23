Генич и Поленов прокомментируют «Барселону» — «Реал» на «Матч ТВ»

Телеканал «Матч ТВ» и интернет-ресурсы matchtv.ru и sportbox.ru 6 мая покажут «Эль-Классико» (встречу «Барселоны» и мадридского "Реала" ) в прямом эфире, сообщает пресс-служба «Матч ТВ».

"Ла Лига" вернулась на российское телевидение в конце прошлого года. Федеральный «Матч ТВ» покажет главное противостояние в мировом футболе впервые с 16 августа 2017 года. Тогда команды сразились в рамках Суперкубка Испании. Игру в рамках чемпионата Испании «Матч ТВ» последний раз показывал 2 апреля 2016 г.

Напомним, встреча состоится в рамках 36-го тура чемпионата Испании. Начало матча в 21:45 по московскому времени. Перед игрой в 21:00 российских зрителей ждет студия, где состоится обмен мнениями по предстоящему матчу с приглашенными экспертами.

"Барселона" удачно проводит сезон в чемпионате Испании и уже фактически обеспечила себе золотые медали, но мотивация победить «Реал» у каталонцев остается всегда.

Последнее противостояние «Барселона» — «Реал» состоялось 23 декабря 2017 года. Тогда сине-гранатовые разгромили соперника со счетом 3:0.