«Спартак» провел турнир по компьютерному хоккею

В одном из столичных ресторанов хоккейный "Спартак" организовал уже третий по счету «Красно-белый турнир» на игровых консолях, который прошел с еще большим размахом, нежели первые два подобных соревнования. На этот раз за главный трофей — игровую приставку Sony PlayStation — боролись 64 участника, в числе которых оказались и два хоккеиста основного состава «Спартака» — Максим Цыплаков Илья Талалуев . Они признались, что цели непременно выиграть игровую приставку у них не было: «Мы в отпуске, и пришли скорее просто здорово провести время, пообщаться с болельщиками, да и о турнире слышали много позитивных отзывов от партнеров по команде. Было интересно увидеть все своими глазами».

Приехали на турнир и участники прошлогодних соревнований. Один из них, Константин Кравченко , и стал обладателем главного приза, а вместе с ним и других подарков от партнеров «Спартака». В прошлом году Константин выбыл в самом начале — уступил в стартовом матче турнира, а в этот раз, заручившись поддержкой близких, не просто дошел до финала, но и в упорной борьбе обыграл своего оппонента Владимира Антоняна. Любопытно, что несколько лет назад Константин Кравченко входил в тренерский штаб молодежного «Спартака», и, как теперь выяснилось, он отлично разбирается не только в реальном, но и в виртуальном хоккее.

— Все соперники — достойные ребята: после второго раунда слабых участников уже не было, — сказал после церемонии награждения победитель турнира. — Сегодня было очень интересно, здорово организовано. С каждым годом турнир проходит все лучше и лучше, в этом вопросе все движется только вверх. Организаторы — молодцы, мне все понравилось. В прошлом году вылетел в первом раунде, хотя ехал с уверенностью, что буду играть как минимум в финале. В этом году приехал и вообще ни о чем не думал, и все получилось так, как надо. Да, когда-то я трудился в системе «Спартака». Безусловно, «Спартак» — это команда, которая находится в самом сердце. Это не так, что ты пришел, поболел и ушел. Следу за результатами, переживаешь, если у ребят что-то не получается. Желаю «Спартаку» в следующем году — и основной команде, и «молодежке» — успехов, чтобы бились в плей-офф за высокие места.

Специальными призами «Спартак» наградил не только победителя и призеров, но и всех участников «Красно-белого турнира», сделав все возможное, чтобы об этой встрече за игровыми приставками у всех осталась отличная память. ​