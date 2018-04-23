Матч «Чертаново» — «Луки-Энергия» завершился счетом 0:0

Команды «Чертаново» и «Луки-Энергия» встретились в 20-м туре Первенства Профессиональной футбольной лиги, который прошел на «Арене Чертаново» в минувшую пятницу, 20 апреля.

В этот день сине-белые сыграли с противником, отличающимся самой крепкой обороной, несмотря на то, что команда «Луки-Энергия» замыкает первую десятку в турнирной таблице в то время, как «чертановцы» лидируют.

Прошедший матч показал, что действительно футболисты из Великих Лук крепко держат свою оборону. Несмотря на активные попытки сине-белых пробиться к воротам соперников, им так это и не удалось: первый мяч отбил вратарь великолучан Артем Загребин , второй отправился на угловой с ноги соперника Павла Орлова , мяч Антона Зиньковского разминулся со створом ворот…

Однако и команда «Чертаново» не дала слабину. Иван Ломаев стоял на чеку и не пропустил в ворота сине-белых ни одного мяча.

После перерыва команда «Луки-Энергия» выстроила чисто оборонительную стратегию. Итогом матча стал счет 0:0.

Отметим, что «чертановцы» оставили за собой лидерскую позицию. В скором времени, 27 апреля, им предстоит встретиться с владимирским «Торпедо».

Источник: ФК «ЧЕРТАНОВО»