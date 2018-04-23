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Матч «Чертаново» — «Луки-Энергия» завершился счетом 0:0
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Матч «Чертаново» — «Луки-Энергия» завершился счетом 0:0 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Команды «Чертаново» и «Луки-Энергия» встретились в 20-м туре Первенства Профессиональной футбольной лиги, который прошел на «Арене Чертаново» в минувшую пятницу, 20 апреля.
В этот день сине-белые сыграли с противником, отличающимся самой крепкой обороной, несмотря на то, что команда «Луки-Энергия» замыкает первую десятку в турнирной таблице в то время, как «чертановцы» лидируют.
Прошедший матч показал, что действительно футболисты из Великих Лук крепко держат свою оборону. Несмотря на активные попытки сине-белых пробиться к воротам соперников, им так это и не удалось: первый мяч отбил вратарь великолучан Артем Загребин, второй отправился на угловой с ноги соперника Павла Орлова, мяч Антона Зиньковского разминулся со створом ворот…
Однако и команда «Чертаново» не дала слабину. Иван Ломаев стоял на чеку и не пропустил в ворота сине-белых ни одного мяча.
После перерыва команда «Луки-Энергия» выстроила чисто оборонительную стратегию. Итогом матча стал счет 0:0.
Отметим, что «чертановцы» оставили за собой лидерскую позицию. В скором времени, 27 апреля, им предстоит встретиться с владимирским «Торпедо».
Источник: ФК «ЧЕРТАНОВО»
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