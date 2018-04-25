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Рылов опередил Колесникова на дистанции 200 м на спине на ЧР по плаванию
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Рылов опередил Колесникова на дистанции 200 м на спине на ЧР по плаванию 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: ТАСС
Петербурженка Вероника Андрусенко выиграла финальный заплыв на 400 метров вольным стилем на чемпионате России по плаванию в Москве. В комплексном плавании на 400 метров среди мужчин золотую медаль завоевал москвич Максим Ступин, а на дистанции 200 метров на спине победил Евгений Рылов.
Плавание. Чемпионат России. Москва Женщины. Вольный стиль. 400 м 1. Вероника Андрусенко (Санкт-Петербург) — 4.06,73. 2. Анна Егорова (ХМАО-Югра — Калининградская область) — 4.09,48. 3. Анастасия Гуженкова (Самарская область) — 4.12,11. Мужчины Комплексное плавание. 400 м 1. Максим Ступин (Москва)— 4.16,90. 2. Александр Осипенко (Москва) — 4.17,08. 3. Данил Зайцев (Санкт-Петербург) — 4.18,66.
Плавание на спине. 200 м 1. Евгений Рылов (Московская область) — 1.53,71. 2. Климент Колесников (Москва) — 1.55,91. 3. Григорий Тарасевич (Тарасевич) — 1.57,83.
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