Новости о коррупции за 23 апреля 

Антикоррупционная политика
В Госдуме предложили лишать мандатов за несоответствие расходов доходам
Законопроект, расширяющий перечень коррупционных нарушений, за которые полномочия депутата и сенатора можно будет прекратить досрочно, поддержан экспертной комиссией при комитете Госдумы по безопасности.
Девятая часть осужденных коррупционеров — сотрудники правоохранительных органов
Среди осужденных за коррупцию в 2017 году 1,3 тысячи человек являлись сотрудниками правоохранительных органов, сообщила Генпрокуратура РФ.
Борьба с коррупцией
ВФСО «Динамо» уличило руководство одноименного футбольного клуба в коррупции
МВД России начало проверку по обращению председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимира Стржалковского о возможном причинении ущерба обществу со стороны бывшего гендиректора столичного футбольного клуба «Динамо» Евгения Муравьева.
Против сотрудников администрации Серпуховского района Подмосковья возбуждены два дела о мошенничестве
Главное следственное управление ГУ МВД по Московской области возбудило два уголовных дела против неустановленных лиц из администрации Серпуховского района.
Экс-акционер «Росгосстрах-банка» заподозрена в хищении нескольких миллиардов рублей
В рамках масштабного уголовного расследования в отношении экс-руководителей компании «Росгосстрах» (РГС) помещена под домашний арест бывший акционер «Росгосстрах-банка» Надежда Клепальская, сестра Светланы Клепальской, ранее возглавлявшей совет директоров этого кредитного учреждения.