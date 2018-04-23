Новости о коррупции за 23 апреля

Антикоррупционная политика

Госдуме предложили лишать мандатов за несоответствие расходов доходам

Законопроект, расширяющий перечень коррупционных нарушений, за которые полномочия депутата и сенатора можно будет прекратить досрочно, поддержан экспертной комиссией при комитете Госдумы по безопасности.

Девятая часть осужденных коррупционеров — сотрудники правоохранительных органов

Среди осужденных за коррупцию в 2017 году 1,3 тысячи человек являлись сотрудниками правоохранительных органов, сообщила Генпрокуратура РФ

Борьба с коррупцией

ВФСО «Динамо» уличило руководство одноименного футбольного клуба в коррупции

МВД России начало проверку по обращению председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимира Стржалковского о возможном причинении ущерба обществу со стороны бывшего гендиректора столичного футбольного клуба «Динамо» Евгения Муравьева

Против сотрудников администрации Серпуховского района Подмосковья возбуждены два дела о мошенничестве

Главное следственное управление ГУ МВД по Московской области возбудило два уголовных дела против неустановленных лиц из администрации Серпуховского района.

Экс-акционер «Росгосстрах-банка» заподозрена в хищении нескольких миллиардов рублей