Ещё
Новости о коррупции за 23 апреля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новости о коррупции за 23 апреля 

pasmi.ru 1 час назад
Антикоррупционная политика
В Госдуме предложили лишать мандатов за несоответствие расходов доходам
Законопроект, расширяющий перечень коррупционных нарушений, за которые полномочия депутата и сенатора можно будет прекратить досрочно, поддержан экспертной комиссией при комитете Госдумы по безопасности.
Девятая часть осужденных коррупционеров — сотрудники правоохранительных органов
Среди осужденных за коррупцию в 2017 году 1,3 тысячи человек являлись сотрудниками правоохранительных органов, сообщила Генпрокуратура РФ.
Борьба с коррупцией
ВФСО «Динамо» уличило руководство одноименного футбольного клуба в коррупции
МВД России начало проверку по обращению председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимира Стржалковского о возможном причинении ущерба обществу со стороны бывшего гендиректора столичного футбольного клуба «Динамо» Евгения Муравьева.
Против сотрудников администрации Серпуховского района Подмосковья возбуждены два дела о мошенничестве
Главное следственное управление ГУ МВД по Московской области возбудило два уголовных дела против неустановленных лиц из администрации Серпуховского района.
Экс-акционер «Росгосстрах-банка» заподозрена в хищении нескольких миллиардов рублей
В рамках масштабного уголовного расследования в отношении экс-руководителей компании «Росгосстрах» (РГС) помещена под домашний арест бывший акционер «Росгосстрах-банка» Надежда Клепальская, сестра Светланы Клепальской, ранее возглавлявшей совет директоров этого кредитного учреждения.
pasmi.ru: последние новости
Александр Шестун: Я не собираюсь сдаваться, чтобы меня по-тихому сажали Новости о коррупции за 23 апреля Минприроды предложило взимать деньги на ликвидацию свалок с их владельцев
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скончалась Нино Хурцидзе7
Как подросток убил российскую чемпионку118
Сын миллиардера стал самым бесполезным хоккеистом сборной7
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Фанаты устроили побоище на поле
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение