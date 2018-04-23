В соцсетях стартовал конкурс, посвященный Универсиаде-2019 в Красноярске

МОСКВА, 23 апреля. / ТАСС /. Международный конкурс публикаций в социальных сетях, посвященных Универсиаде-2019 в Красноярске, стартовал в понедельник. Об этом на пресс-конференции объявили его организаторы — компания «Норникель» и телеканал Euronews.

"Сегодня мы запускаем проект «FOLLOW UP SIBERIA: общение без границ». Это конкурс, рассчитанный на пользователей социальных сетей и блогеров. Основная цель — показать позитивный образ Сибири: открытой, новой, интересной и гостеприимной. Авторы наиболее зажигательных и интересных публикаций получат в подарок приглашения на различные мероприятия в Сибири и, в частности, на Универсиаду", — сказала старший вице-президент компании «Норникель» Лариса Зелькова

Как пояснили ТАСС в пресс-службе «Норникеля», для участия в конкурсе нужно опубликовать в социальных сетях Вконтакте, Facebook, Instagram и Youtube картинку, фото или видео с хештегом #followupsiberia. Оценивать будут оригинальность и эффектность публикации.

"Иностранные участники получат путевки на различные мероприятия в Сибири: этап кубка мира по керлингу в Дудинке, экотур в Красноярск, этнофестиваль «Большой Аргиш» и старт эстафеты огня Универсиады. Лучшие из лучших поедут в финальный пресс-тур на Универсиаду-2019 в Красноярск", — сказал представитель организатора и отметил, что россияне и иностранцы не будут соревноваться друг с другом.

"Наши соотечественники — победители конкурса — в добавок к поездкам получат почетное звание «послов Сибири» и станут лицом региона в путешествиях с иностранцами", — пояснил представитель организатора конкурса.

Вице-президент Euronews Нияз Самадизаде на пресс-конференции заметил, что освящение конкурса «FOLLOW UP SIBERIA» позволит бороться со стереотипами, показать Сибирь в интересном формате и разнообразить содержание телеканала.

Об Универсиаде

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой FISU. В 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани прошли летние Универсиады, первая зимняя Универсиада в стране пройдет в Красноярске в 2019 году. Генеральным партнером соревнований выступит компания «Норникель».