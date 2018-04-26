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Магомед Митришев: «Ахмат» хотел отомстить «Спартаку» за прошлогодний «чемпионский матч»
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Магомед Митришев: «Ахмат» хотел отомстить «Спартаку» за прошлогодний «чемпионский матч» 

Советский спорт 6 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
«Хотели ли отомстить »Спартаку» за прошлогодний «чемпионский матч»? Да, такое желание у нас было. «Спартак» вообще серьезный раздражитель для всех команд — абсолютно все хотят отобрать у них очки. Тем более сейчас, когда они являются действующими чемпионами страны. В прошлом году мы крупно проиграли им в золотом матче. В тот раз мы не хотели, чтобы они становились чемпионами именно в нашей встрече. Теперь мы взяли реванш. Нам впервые удалось обыграть «Спартак» в гостях, и мы этому очень рады.
Да, мы обыграли «Спартак», но уже сейчас нужно готовиться к следующему матчу и думать только о предстоящем сопернике. Будем стараться и дальше набирать очки в оставшейся части сезона", — цитируют Митришева "Известия".
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