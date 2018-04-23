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Сёмин: чемпионат России хорош тем, что никто до последнего не знает победителя
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Сёмин: чемпионат России хорош тем, что никто до последнего не знает победителя 

Чемпионат.com 2 часа назад
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о преимуществах российского чемпионата над зарубежными.
«Приеду домой, буду смотреть матч «Спартака», но это не играет никакой роли. Мы свои матчи с ними сыграли. Сейчас всё в руках «Локомотива». График очень сложный, сейчас конец сезон. Но это не оправдание. Но с командами, которые играют в глухой обороне, играем не лучшим образом. В матче с «Уфой» это было видно. Тем и хорош наш чемпионат, что до последнего матча не ясно, кто будет чемпионом. В Германии «Бавария» уже выиграла, во Франции «ПСЖ», в Англии «Манчестер Сити». Для зрителей это здорово и представляет интерес. С Галицким я не могу в полной мере согласиться, топ чемпионаты, конечно, посильнее нашего. Но у нас конкуренция, чемпион не бывает ясен с начала сезона. Сейчас пять команд борются за титул. Братья Миранчуки, Денисов и многие игроки полувствовали уверенность, и тренер в них поверил. У нас практически не было усиления, но мы своим трудом справились. Сейчас мы уже в тройке РФПЛ. Будем бороться за чемпионство. Заслуга всех — и тренеров, и игроков. У меня отличные помощники. Откуда воля? Меня не списывали. Уткин критикует? А он всех критикует. То меня, то Газзаева. Главное, чтобы о нём говорили. В «Мордовии» лучший результат был при мне, в «Габале» — тоже. Я не пропустил ни одной тренировки ни в одной команде. Алкоголь? Хорошего вина всегда с удовольствием выпью. Мой секрет — это мама и папа. При Ольге Юрьевне Смородской кто угодно мог не продолжать карьеру в «Локомотиве». Когда я пришёл сейчас в «Локомотив», клуб был на 12 месте. Я в себя верю, знаю себе цену. Последними играми я не очень доволен. Братья Миранчуки должны играть лучше, они наши лидеры. Они сильные и очень талантливые. Есть моменты, которые они должны улучшить. Всегда есть ситуация, в которой игрок должен самосовершенствоваться. «Ахмат» забил «Спартаку»? Ничего не буду говорить. Они с нами играли, будто последний матч в жизни. У них есть самолюбие. Критика Глушакова? Своих всегда легко критиковать. Но надо поддерживать. В Англии Фергюсона на руках носили, а Сёмина всё время критикуют. Меня любят болельщики «Локомотива», и я их люблю. Мы — единое целое», — сказал Сёмин корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову в эфире радио «Серебряный дождь».
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