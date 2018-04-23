Участники команд КВН вышли на уборку улиц Самары

В Самаре прошел общегородской субботник. На уборку вышли тысячи человек — муниципальные работники, студенты, школьники, общественники, волонтеры и активные горожане. По традиции участие в благоустройстве города после зимы приняли и игроки КВН.

Место для старта субботника выбрали знаковое — площадка у парка Самара космическая. Она стала и точкой отправления, и местом сбора. Здесь работники метлы и граблей могли и чаю попить, и принять участие в импровизированной игре КВН.

Руководитель движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов рассказал: «У нас сегодня здесь и Юниор-лига, и Областная студенческая лига КВН, и Межрегиональная лига КВН-Самара, и представители Лиги трудовой молодежи. Сегодня идем не по сценарию. Сценарий — на сцене. А сегодня здесь — по зову сердца. Поэтому у нас есть задача убрать город и сделать КВН-концерт».

По зову сердца к веселым и находчивым присоединилась и глава городского округа Самара Елена Лапушкина . «Абсолютно классная идея. Я знаю, что она не первый год у нас живет в Самаре. В прошлом году ребята работали в сквере Высоцкого, сегодня — космическая тема, космическая территория. Я думаю, они и по-космически поработают. Ту территорию, где я проверила, совершенно везде я видела людей в хорошем настроении, видела уже убранные территории, видела огромное количество собранного мусора в пакеты», — отметила Елена Лапушкина.

Участники КВН-субботника разделились на 4 команды. Две убирали территорию от ракеты до Поволжского государственного колледжа, другие две направились в сторону улицы Челюскинцев.

Всего же в эту солнечную субботу на уборку вышло порядка 92 тысяч самарцев. Ассистировали им 802 спецмашины. Общими усилиями удалось собрать более 5,5 тысяч кубометров мусора. Впрочем, в этот день в областном центре не только убирались — проверку прошли городские фонтаны. Полноценно свою работу они начнут с 1 мая.