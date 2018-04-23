Мэр Керчи вручил награды ко Дню местного самоуправления

В Керчи состоялось торжественное собрание, посвященное Дню местного самоуправления. На мероприятии выступил глава администрации Керчи Сергей Бороздин . Он также вручил республиканские и городские награды коллегам, особо отличившимся в работе.

«Мы работаем в единой команде, и от каждого структурного звена зависит конечный результат, качество общей большой работы на благо нашего города. Нам предстоит еще многое сделать, чтобы прийти к главной цели — создать все необходимые условия для достойной жизни наших земляков», — подчеркнул Бороздин.