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Мэр Керчи вручил награды ко Дню местного самоуправления
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Мэр Керчи вручил награды ко Дню местного самоуправления 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Керчи состоялось торжественное собрание, посвященное Дню местного самоуправления. На мероприятии выступил глава администрации Керчи Сергей Бороздин. Он также вручил республиканские и городские награды коллегам, особо отличившимся в работе.
«Мы работаем в единой команде, и от каждого структурного звена зависит конечный результат, качество общей большой работы на благо нашего города. Нам предстоит еще многое сделать, чтобы прийти к главной цели — создать все необходимые условия для достойной жизни наших земляков», — подчеркнул Бороздин.
Ранее в Керчи ветеранам ОВД были вручены медали и благодарности ведомства, благодарственные листы и ценные подарки от Совета ветеранов УМВД России по городу Керчи и городской ветеранской организации, сообщает специальный корреспондент НСН.
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