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Сальваторе Боккетти: Я не хочу сидеть на лавке
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Сальваторе Боккетти: Я не хочу сидеть на лавке 

Советский спорт 1 час назад
— В первом голе была ошибка у вас и Комбарова. Сказалось то, что вы давно не играли? — Конечно, мы последний раз играли 4-5 месяцев назад. Тяжело, но это не только наша ошибка, а всей команды. Постараемся играть лучше в следующем матче. — Вы понимаете, почему так мало проводите время на поле? Есть ощущение, что немного сдал или еще что-то? — Надо спросить у тренера, я всегда отдаюсь на сто процентов, что на игре, что на тренировках. Я не хочу сидеть на лавке. Если я буду так сидеть, это вообще… Я не рад этому, не хочу сидеть. — Так получается, что выпадает кто-то из защитников, клуб покупает нового, а вам не дает шанс. — Конечно, я не помню большой ошибки в последних матчах с моей стороны. Но я не должен это решать, это решение тренера, — передает слова Боккетти корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Ахмат» обыграл «Спартак» со счетом 3:1. У гостей отличились Исмаэль, Бернард Бериша и Магомед Митришев. У хозяев гол на счету Луиса Адриано. Москвичи с 50 очками занимают третье место в турнирной таблице РФПЛ, грозненцы с 34 баллами идут на десятом месте.
В 38-м туре «Спартак» 29 апреля сыграет в Перми с «Амкаром», «Ахмат» 30 апреля примет «Урал».
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