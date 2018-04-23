Филадельфийская дуэль супертяжей: «пузан» Давейко уверен в победе над Дженнингсом

В субботу на ринге Liacouras Center в Филадельфии (США) состоится интересное дерби местных супертяжеловесов: экс-претендент Брайант Дженнингс (22-2, 13 КО) встретится в 10-раундовом поединке с андердогом — Джоуи Давейко (19-4-4, 11 КО).

27-летний гейткипер, который на поверку является вполне компетентным боксёром, утверждает: лучшего лагеря у него ещё не было.

«Все обычно говорят, что я не в форме, что «он, наверное, ни разу кросс не бегал», — рассказал Давейко Fightnews. — Сейчас всё иначе: я делал на тренировке то, чего не делал ранее, потому что знаю — тут пан или пропал. И я в великолепной форме. Я быстр, с техникой и неплохой панчер. Единственное, чего мне не хватало — это форма. Теперь я в форме».

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Джоуи отдаёт должное Дженнингсу, говоря, что тот всегда выходит на ринг в потрясающих кондициях, и более опытен в профи, чем он.

«Возможно, в Top Rank посмотрели на мой рекорд и подумали, что это очередной проходняк для Брайанта. Но пускай он лучше готовится так, словно это титульный бой. Потому что я не мешок. И мы с ним не друзья; у меня нет друзей в боксе. После карьеры — конечно, но сейчас у нас тут дела», — подчеркнул Давейко.

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