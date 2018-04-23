Форвард «Вегаса» Грабовский: «Сложно ответить, выйду ли я когда-нибудь на лед»

Нападающий клуба новичка Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» Михаил Грабовский рассказал о состоянии здоровья. 34-летний хоккеист два года не принимает участия в матчах из-за последствий сотрясения мозга.

«Выйду ли я когда-нибудь на лед? Сложно ответить. Не знаю до сих пор. Что ж, как есть — так есть. Надо принимать реалии. Видимо, так распорядилась судьба. Может, когда-нибудь где-нибудь у меня еще получится. Жизнь на хоккее не заканчивается. Самочувствие? Нормальное. Конечно, хотелось бы лучше. Восстановление. Играть я не готов», — цитирует игрока «Прессбол».