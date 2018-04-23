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«Дженоа» одержал победу над «Вероной»
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«Дженоа» одержал победу над «Вероной» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
«Дженоа» одержал победу над «Вероной» в матче 34-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
Уже на 6-й минуте Юри Медейруш вывел «грифонов» вперёд. В середине второго тайма Ромуло сравнял счёт, реализовав пенальти, однако на 78-й минуте Даниел Беса забил второй гол генуэзской команды, а в компенсированное арбитром время Горан Пандев закрепил победу хозяев.
«Дженоа» (41 очко) занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А, «Верона» (25) — 19-е.
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