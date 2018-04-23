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БК «Самара» во втором матче полуфинала обыграл «Новосибирск» — 72:67
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БК «Самара» во втором матче полуфинала обыграл «Новосибирск» — 72:67 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: Волга Ньюс
В отличие от матча двухдневной давности, самарцы начали встречу по-хозяйски. Данк Алексея Зозулина на третьей минуте подытожил стартовый рывок команды — 9:3. Но следующие три минуты хозяева провели невнятно, пропустив рывок сибиряков 0:11. Не остановили гостей, у которых полетело издали, и «2+1» от Даниила Синегубова, и аккуратное исполнение нашими игроками штрафных бросков — первую четверть «Самара» уступила 18:24.
Не прошло, впрочем, и двух минут, как счет стал равным — 24:24 после попадания Евгения Фидия. А после некоторой паузы, когда две минуты держалось равенство — 26:26, самарцы вновь вышли вперед — точной оказалась треха Алексея Зозулина. Но удержаться в лидерах сразу не смогли: «Новосибирск» вернул себе минимальное преимущество, которое охранял до последней минуты — пока Артем Чеваренков не положил трехочковый точно в цель. И все же первая половина завершилась вровень — 37:37.
В третьем периоде соперники продолжили идти рядом. Стоило гостям совсем немного оторваться (39:42) — на это ответили Артем Яковенко и Линас Лекавичус. Снова "-3" — и снова ответ, на этот раз от Евгения Фидия и Александра Савенкова. Сибиряки убежали было на 4 очка — попадания Алексея Голяхова и Алексея Зозулина, а также штрафные Александра Савенкова позволили их настичь и обойти — 53:51. Но завершился период снова вничью — 16:16 и общие 53:53.
В заключительной десятиминутке, наконец, и у нашей команды стали залетать дальние броски: Алексей Голяхов и Алексей Зозулин к восторгу болельщиков были точны в своих попытках. Теперь уже «Новосибирск» выступал в роли догоняющего. И за три минуты до конца основного времени Даниил Синегубов в быстром отрыве довел разницу до солидных по такой игре "+5" — 66:61.
За 30 секунд до сирены хозяева вели 70:67. Максимально затяжную атаку завершил Дмитрия Головин — его попадание утонуло в восторженном реве болельщиков. Оно и стало точкой в этом увлекательнейшем поединке. 72:67 — вторая подряд победа «Самары».
При счете 2:0 в пользу «Самары» серия переезжает в Новосибирск. Там команды сыграют 26 и, если понадобится, 28 апреля, сообщает официальный сайт клуба.
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