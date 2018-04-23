Поражение от «Дженоа» ухудшило шансы «Вероны» на спасение 

«Дженоа», обладающая второй худшей атакой в Серии А, неожиданно порадовала своих болельщиков результативной игрой. В матче с терпящей бедствие «Вероной» генуэзцы вырвали победу со счетом 3:1, забив решающий гол за 12 минут до финального свистка.
"Дженоа" взмыла на 11 место, в то же время ее соперник находится в шести очках от 17-го места.
Протокол игры
Дженоа
Верона
(1:0) Медейруш Юри 7'
64' Ромуло Соуза (1:1)
(2:1) Бесса Даниэль 78'
(3:1) Пандев Горан 90'
Перин Маттиа • Бираски Давиде • Россеттини Лука • Жуканович Эрвин • Лазович Дарко • Хильемарк Оскар 64' • Кофи Исаак 13' 65' (Бесса Даниэль (65') • Бертолаччи Андреа • Лашальт Диего • Лападула Джанлука 86' (Росси Джузеппе (86') • Медейруш Юри 81' (Пандев Горан (81')
Запасные: Велозу Мигель • Ригони Лука • Ламанна Эугенио • Рози Алеандро • Галабинов Андрей • Мильоре Франческо • Зима Лукаш • Омеонга Стефан • Эль-Ямик Джавад
Николас Давид • Беарцотти Энрико 79' (Seung-Woo Lee (79') • Караччоло Антонио • Вукович Ягош • Супрайен Самуэль 58' (Верде Даниэле (58') • Ромуло Соуза • Данци Андреа 29' • Валоти Матиа 33' • Матос Ридер 63' (Петкович Бруно (63') • Черчи Алессио 57' • Фарес Мохамед
Запасные: Коппола Фердинандо • Сукулини Франко • Эрто Томас • Кальвано Симоне • Сильвестри Марко • Феличоли Джанфилиппо • Фоссати Марко • Тупта Любомир
23 апреля. Стадион "Луиджи Феррарис".