Поражение от «Дженоа» ухудшило шансы «Вероны» на спасение

«Дженоа», обладающая второй худшей атакой в Серии А, неожиданно порадовала своих болельщиков результативной игрой. В матче с терпящей бедствие «Вероной» генуэзцы вырвали победу со счетом 3:1, забив решающий гол за 12 минут до финального свистка.

"Дженоа" взмыла на 11 место, в то же время ее соперник находится в шести очках от 17-го места.

Протокол игры

Дженоа

Верона

64' Ромуло Соуза (1:1)

(2:1) Бесса Даниэль 78'