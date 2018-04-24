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Даудов: «Ахмат» способен добиваться результата, демонстрируя зрелищную игру"
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Даудов: «Ахмат» способен добиваться результата, демонстрируя зрелищную игру" 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Президент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал гостевую победу над московским "Спартаком" со счетом 3:1.
"Нашим ребятам удалось сохранить тот боевой настрой, позволивший показать достойный футбол несколькими днями ранее с «Локомотивом». Два матча на выезде с лидерами чемпионата, помимо набранных очков, показали, что у нас есть команда, способная добиваться результата и демонстрировать зрелищный, бескомпромиссный футбол. Именно такая игра в исполнении коллектива нравится нашим болельщикам", — сказал Даудов.
Благодаря победе над «Спартаком» грозненский клуб поднялся на десятое место в турнирной таблице.
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