Даудов: «Ахмат» способен добиваться результата, демонстрируя зрелищную игру"

"Нашим ребятам удалось сохранить тот боевой настрой, позволивший показать достойный футбол несколькими днями ранее с «Локомотивом». Два матча на выезде с лидерами чемпионата, помимо набранных очков, показали, что у нас есть команда, способная добиваться результата и демонстрировать зрелищный, бескомпромиссный футбол. Именно такая игра в исполнении коллектива нравится нашим болельщикам", — сказал Даудов.

Благодаря победе над «Спартаком» грозненский клуб поднялся на десятое место в турнирной таблице.