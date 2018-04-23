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«Дженоа» обыграл «Верону» в чемпионате Италии по футболу
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«Дженоа» обыграл «Верону» в чемпионате Италии по футболу 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
«Дженоа» одержал победу над «Вероной» в матче 34-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей мячи забили Юри Медейруш, Даниел Беса и Горан Пандев. У гостей пенальти реализовал Ромуло.
"Дженоа" с 41 очком занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А, «Верона» с 25-ю баллами — 19-я.
Италия — Серия А. 34-й тур "Дженоа" (Генуя) — «Верона» (Верона) — 3:1 Голы: 1:0 — Медейруш, 6; 1:1 — Ромуло, 64 (пен); 2:1 — Беса, 78; 3:1 — Пандев, 90+3
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