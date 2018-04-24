Пять голов в ворота аутсайдера вернули «Порту» первое место

За три тура до завершения Лиги НОС «Порту» поиздевался над обороной соперников из Сетубала, забив пять мячей (5:1). Уже к 16-й минуте счет был разгромным, после чего фавориты игры довели матч до победы.

Этот успех позволил «Порту» вернуть себе первое место с запасом в два очка от «Бенфики».

Протокол игры

Порту

Витория Сетубал

(3:0) Браими Ясин 16'

24' Амарал Жоау (3:1)

(4:1) Корона Хесус 35'

Касильяс Икер • Рикарду Перейра II 41' 73' (Перейра Максимилиано (73' 89') • Фелипе Аугусто IV • Маркано Иван • Теллес Алекс • Корона Хесус • Оливейра Сержиу • Эррера Эктор • Браими Ясин • Тикиньо Франсиско 75' (Пасьенса Гонсало (75') • Марега Мусса 63' (Торрес Оливер (63')

Запасные: Рейес Диего • Паулиньо Пауло • Vanailson • Эрнани Фортеш

Запасные: Тригейра Педру • Башсан Эмрах • Пинту Педру

23 апреля. Стадион «Драгау» (Порту).