Пять голов в ворота аутсайдера вернули «Порту» первое место 

За три тура до завершения Лиги НОС «Порту» поиздевался над обороной соперников из Сетубала, забив пять мячей (5:1). Уже к 16-й минуте счет был разгромным, после чего фавориты игры довели матч до победы.
Этот успех позволил «Порту» вернуть себе первое место с запасом в два очка от «Бенфики».
Протокол игры
Порту
Витория Сетубал
(1:0) Марега Мусса 6'
(2:0) Маркано Иван 13'
(3:0) Браими Ясин 16'
24' Амарал Жоау (3:1)
(4:1) Корона Хесус 35'
(5:1) Теллес Алекс 72'
Касильяс Икер • Рикарду Перейра II 41' 73' (Перейра Максимилиано (73' 89') • Фелипе Аугусто IV • Маркано Иван • Теллес Алекс • Корона Хесус • Оливейра Сержиу • Эррера Эктор • Браими Ясин • Тикиньо Франсиско 75' (Пасьенса Гонсало (75') • Марега Мусса 63' (Торрес Оливер (63')
Запасные: Рейес Диего • Паулиньо Пауло • Vanailson • Эрнани Фортеш
Перрейра Криштиану • Патрик де Оливейра • Таварес Йоан • Рейш Нуну • Фернандеш Вашку • Кошта Жоау • Нене Бонилья • Семедо Жозе 46' (Педроса Андре (46') • Валлисон Маллман • Эдинью Арналду 77' (Арнольд Иссоко (77' 90') • Амарал Жоау 64' (Джалу Янник (64')
Запасные: Тригейра Педру • Башсан Эмрах • Пинту Педру
23 апреля. Стадион «Драгау» (Порту).