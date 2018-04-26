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СМИ: «Рома» может провести несколько гостевых матчей в Лиге чемпионов без болельщиков
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СМИ: «Рома» может провести несколько гостевых матчей в Лиге чемпионов без болельщиков 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Букмекеры.рф
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может наказать итальянскую «Рому» за поведение фанатов на первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем» проведением нескольких гостевых встреч под эгидой организации без болельщиков.
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Отмечается, что официально о начале расследования со стороны УЕФА будет объявлено 26 апреля.
Полиция Ливерпуля арестовала двух фанатов «Ромы» по подозрению в покушении на жизнь 53-летнего болельщика мерсисайдской команды.
Ранее сообщалось, что капитан «Ливерпуля» поддержал фаната, получившего травму перед матчем ЛЧ с «Ромой».
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