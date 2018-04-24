В Совете Федерации предложили создавать программы адаптации детей мигрантов при обучении в РФ

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова заявила о необходимости создания программ адаптации детей мигрантов при обучении в России. Об этом она заявила в ходе семинара-совещания «Социальная адаптация и интеграция иностранных граждан в РФ: состояние, проблемы и перспективы».

«Очень часто упускаем из виду важный вопрос, который связан с интеграцией детей, которые приезжают вместе с иностранными трудящимися. Многие из этих детей обучаются в российских школах, и нам нужно создавать специализированные программы, тьюторские программы поддержки, адаптации при переходе их на изучение нашей системы», — сообщила Л. Бокова.

При этом она отметила, что данный вопрос поднимается не в первый раз.

«Мы уже обсуждали косвенно этот вопрос и считаем, что ему должно быть уделено внимания больше», — резюмировала сенатор.