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В Совете Федерации предложили создавать программы адаптации детей мигрантов при обучении в РФ
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В Совете Федерации предложили создавать программы адаптации детей мигрантов при обучении в РФ 

Агентство «Москва» 58 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова заявила о необходимости создания программ адаптации детей мигрантов при обучении в России. Об этом она заявила в ходе семинара-совещания «Социальная адаптация и интеграция иностранных граждан в РФ: состояние, проблемы и перспективы».
«Очень часто упускаем из виду важный вопрос, который связан с интеграцией детей, которые приезжают вместе с иностранными трудящимися. Многие из этих детей обучаются в российских школах, и нам нужно создавать специализированные программы, тьюторские программы поддержки, адаптации при переходе их на изучение нашей системы», — сообщила Л. Бокова.
При этом она отметила, что данный вопрос поднимается не в первый раз.
«Мы уже обсуждали косвенно этот вопрос и считаем, что ему должно быть уделено внимания больше», — резюмировала сенатор.
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