Шнейдерлен избежал серьезной травмы

Полузащитник «Эвертона» Морган Шнейдерлен после матча 35-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (1:0) сообщил, что избежал серьезной травмы. Игрок был заменен из-за повреждения в начале второго тайма.

"Хорошо, что получили 3 очка сегодня. Разочарован, что пришлось покинуть поле, но не смог играть на своем уровне из-за проблем с ногой, полученной в первой половине. Ничего серьезного, поэтому я должен вернуться в субботу!" — написал Шнейдерлен в Твиттере.

Good to get the three points tonight. Disappointed to have to come off but I couldn’t run off a bad dead leg from the first half. Nothing too serious so I should be back for Saturday! 💪🏼 #EFC pic.twitter.com/OwoNG8r5FR

