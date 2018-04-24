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А. Егоров: Горбатенко должен был быть удалён в первом тайме матча в Туле
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А. Егоров: Горбатенко должен был быть удалён в первом тайме матча в Туле 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Исполняющий обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров разобрал две жёлтые карточки, показанные игроку «Арсенала» Игорю Горбатенко в матче 27-го тура РФПЛ с «Зенитом» (3:3). Встречу обслуживала бригада Владимира Москалёва.
«Первая жёлтая карточка Горбатенко не вызывает никаких сомнений. То же самое и с фолом на 33-й минуте — там нужно было показывать вторую жёлтую карточку. Возможно, дело в расслабленности судьи, невнимательности. Не могло быть другого решения, кроме как удаления Горбатенко в первом тайме.
На 77-й минуте была этому игроку показана вторая карточка. Понятно, что удаление на 33-й минуте и на 77-й минуте — это серьёзная разница. Всё могло бы быть по-другому. За этот эпизод арбитру была снижена оценка», — сказал Егоров в эфире программы «Свисток».
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