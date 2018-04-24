Кто родился 24 апреля

Лев Владимирович Кузнецов (53 года), министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа. Занимал пост первого заместителя губернатора Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа, возглавлял Комитет по управлению государственным имуществом администрации округа, был первым заместителем губернатора Красноярского края,

исполнял обязанности главы Норильска. Являлся советником губернатора Красноярского края по экономическим вопросам. В феврале 2010 года был наделен полномочиями губернатора Красноярского края. 12 мая 2014 года Лев Кузнецов назначен министром РФ по делам Северного Кавказа.

Ирина Викторовна Чащина , российская гимнастка. Заслуженный мастер спорта России. В 12 лет стала членом сборной России по художественной гимнастике и заняла первое место на Спартакиаде стран СНГ.

Ирина Чащина — серебряный призер Игр XXVIII Олимпиады 2004 года в Афинах, неоднократная чемпионка мира и Европы в командном зачете и в отдельных видах многоборья. Двукратная абсолютная чемпионка России. После завершения спортивной карьеры, в 2005 году, Ирина Чащина работала заместителем префекта Северного округа Москвы по спорту и туризму, была вице-президентом Федерации художественной гимнастики России.