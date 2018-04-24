«Анжи» снова материт судей, последний рывок Безбородова и Галимова: Честная таблица 27 тура РФПЛ 2017/18

Тур может быть интересен для разбора даже если в нём нет результативных ошибок арбитров. Подробности — в специальной судейской рубрике нашего портала.

Честная таблица — самая комментируемая рубрика "Евро-Футбол.ру" . В прошлые годы судейские ошибки диктовали необходимость публикации эксклюзивного проекта нашего портала. После годичной паузы на экраны ваших компьютеров возвращается интернет-проект, посвящённый разбору судейских ошибок, спорных моментов, горячих комментариев и новостей про мир арбитров РФПЛ.

На этот раз в рубрике произошли качественные перемены, направленные на жёсткий анализ и разбор моментов. Отныне Честная таблица будет фиксировать только те ошибки судей, которые повлияли на счёт матча (результативная ошибка, ошибка при назначении пенальти, вынесении удаления). Каждая судейская ошибка, которая стала роковой для команд, занесет арбитрам минус 1 штрафной балл в классификацию. А очковые показатели клубов в таблице соответственно будут ухудшаться или улучшаться в соответствии с действиями арбитров.

РАЗБОР ПОЛЁТОВ. 27 ТУР.

Жёлтые карточки: 48 Красные карточки: 1 Пенальти: 0 САМЫЕ ГРУБЫЕ КОМАНДЫ ЧЕМПИОНАТА

Команда

"Ахмат"

"Уфа"

"Амкар"

ТОП-ГРУБИЯНОВ ЧЕМПИОНАТА

Футболист

Команда

Амплуа

ЖК/КК Родольфо

"Ахмат"

Защитник

Защитник

Нападающий

АНЖИ — УРАЛ 0:1 Мужчина должен отвечать за свои слова и поступки. На Кавказе — особенно. И грош цена тем людям и тем мужчинам, кто не следует неписанным, но давно установленных жизнью законам. В составе махачкалинского «Анжи» всегда были члены, которые старались при любом конфликте с арбитром поднять свою самооценку. Произошедшее после матча с «Уралом» должно шокировать нас и привести наконец нормы регламента к единому знаменателю. Человек, грязно комментирующий работу арбитра в прямом эфире федерального телеканала на всю страну, обязан не только принести извинения перед семьей рефери, но и перед всеми нами — любителями футбола. Человек, позволяющий себе дважды за несколько последних сезонов устраивать подобие самосуда в подтрибунном помещении — навсегда дисквалифицироваться.

И Кадиеву, и Акаеву хочется пожелать выучить правила игры в футбол. По мнению махачкалинцев во время победного гола Эрика Бикфалви румын принимал мяч в положении вне игры, но благодаря стоп-кадрам технической трансляции матча «Анжи» — "Урал" заметно, как блестяще отработал второй ассистент Левникова Константин Шаламберидзе . Бикфалви находился на одной линии с защитниками хозяев и затем развил высокую скорость, позволившую ему оторваться от соперников. Так что представителям «Анжи» следует всё-таки иметь элементарное чувство такта, прежде чем портить федеральный эфир никому неинтересными уличными словами.

Боязнь удалений

В 27 туре арбитры избегали демонстрации красных карточек нарушителям правил. Начал всё Иванов, который в поединке «СКА-Хабаровск» и «Динамо» не стал наказывать защитника «бело-голубых» Рыкова удалением за фол последней надежды. Данная ошибка Иванова отодвинула рефери на ступень назад в судейском рейтинге, но Матюнин и Чистяков уже не смогут претендовать на итоговое попадание в рейтинг арбитров, поэтому Иванов имеет все шансы окончить сезон на четвёртой позиции.

На 33 минуте тульского поединка между «Арсеналом» и «Зенитом» арбитр встречи должен был оставлять в меньшинстве футболистов хозяев поля. Горбатенко, имевший к тому моменту предупреждение, прыгнул двумя ногами вперёд на Кришито. Судья определил фол, но наказывать Горбатенко «горчичником» не стал. Позднее Горбатенко свой матч всё-таки до конца не доиграл, но во втором решении от Москалёва были уже нотки долга перед «Зенитом».

Embed from Getty Images

В предыдущем туре игрок «Краснодара» Фёдор Смолов жаловался на то, что его несправедливо лишили возможности сыграть против прямого конкурента в борьбе за зону Лиги чемпионов. Судейский комитет сделал обратный ход и теперь позволил капитану «быков» Гранквисту провести следующий ключевой матч с «Локомотивом» даже после грубой игры против Витиньо, когда скандинав пошёл прямой ногой на лицо армейского футболиста в метре от своей штрафной.

КОМАНДА

РАЗНИЦА В ОЧКАХ С НАТУРАЛЬНОЙ ТАБЛИЦЕЙ

ОШИБКИ СУДЕЙ В ПОЛЬЗУ

ОШИБКИ СУДЕЙ ПРОТИВ

ЛОКОМОТИВ

37:17 40:21 СПАРТАК

45:31 КРАСНОДАР

39:29 ЗЕНИТ

39:22 30:29 АРСЕНАЛ

30:31 30:28 ДИНАМО

25:27 РУБИН

29:24 АХМАТ

27:34 АМКАР

20:23 РОСТОВ

21:27 ТОСНО

25:45 30:36 СКА-ХАБАРОВСК

16:46 РЕЙТИНГ СУДЕЙ

РЕФЕРИ

ОШИБКИ

КОЭФФИЦИЕНТ

АЛЕКСЕЙ СУХОЙ

СЕРГЕЙ ИВАНОВ

ВЛАДИМИР МОСКАЛЁВ

СЕРГЕЙ КАРАСЁВ

СЕРГЕЙ ЛАПОЧКИН

МИХАИЛ ВИЛКОВ

ВИТАЛИЙ МЕШКОВ

ЕВГЕНИЙ ТУРБИН

КИРИЛЛ ЛЕВНИКОВ

Формула расчёта: 100%*КОЛИЧЕСТВО ОШИБОК/КОЛИЧЕСТВО МАТЧЕЙ