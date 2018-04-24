Джеко: «Принял правильное решение, когда перешёл из „Манчестер Сити“ в „Рому“

Эдин Джеко забил в этой Лиге чемпионов шесть мячей и постарается пополнить свой лицевой счет, чтобы помочь «Роме» выйти в финал. В бытность игроком «Манчестер Сити» боснийский бриллиант трижды отличился в 11 матчах с «Ливерпулем» (В3 Н4 П4), и к сопернику по полуфиналу он относится уважительно и настороженно.

О полуфинальных матчах с «Ливерпулем»

Нам предстоят самые важные матчи в сезоне. Через 180 минут мы можем выйти в финал, о чем мечтает каждый из нас. Однако это задача не из легких, учитывая, что «Ливерпуль» — сильная команда с тренером, который, как и мы, любит агрессивный футбол.

Я не смотрел их поединок с «Манчестер Сити», потому что наши матчи начинались в тот день одновременно. Знаю только результат. То, что они сделали с «Сити», знаете ли, под силу далеко не каждому. «Ливерпуль», который забивает пять голов «Манчестер Сити», априори не может быть легким соперником.

О Мохамеде Салахе

Он играл с нами два года, и всем нам грустно, что Салах ушел, но это футбол. Нападающий, забивший 30 голов в премьер-лиге, безусловно, способен доставить нам проблемы. «Ливерпуль» показывает хорошую командную игру, поэтому мы не можем сосредоточить все внимание на одном футболисте. Нам будет противостоять вся команда, имеющая классных игроков на каждой позиции.

О победе над «Барселоной» в четвертьфинале

Безусловно, это был особенный вечер, когда все сработало как надо. Быстрый гол придал всем нам дополнительной энергии — и футболистам, и болельщикам, которые поддерживали нас до последней минуты. Самым важным оказался гол, который мы забили в Барселоне. Однако без трех мячей в Риме наша победа была бы невозможной. После первого гола мы начали верить в себя еще больше. В конечном итоге наша мечта — сделать невозможное возможным против одной из лучших команд мира — стала явью.

О выступлениях в «Манчестер Сити»

Мы не слишком удачно выступали в Лиге чемпионов, хотя могли и должны были играть гораздо лучше. На национальном уровне мы выиграли много трофеев. Это был отличный опыт, поскольку премьер-лига является сильнейшим чемпионатом в мире. Я провел там пять лет, забил множество мячей и завоевал достаточно титулов. Мне посчастливилось играть с лучшими против лучших. Этот опыт здорово помог, но, мне кажется, сейчас я гораздо сильнее, чем был в «Манчестер Сити».

О переезде в Рим В моем последнем английском сезоне я играл мало, у меня были не лучшие отношения с [главным тренером Мануэлем] Пеллегрини. Такая ситуация меня не радовала, ведь я знал свой уровень и хотел играть больше, поскольку это были мои лучшие годы. Я принял правильное решение, когда перешел в «Рому». В Италии очень многое строится на тактике, и мне потребовалось некоторое время, чтобы к этому привыкнуть. Однако думаю, что последние два года я играю на очень высоком уровне.