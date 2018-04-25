Гран-при Азербайджана: Каспийское Монако

Прошлое и будущее

Столица Азербайджана стала обладателем одной из самых интересных трасс чемпионата. Её особенностью стало сочетание быстрых и медленных секций временного автодрома, проложенного прямо в центре Баку. Уникальной чертой этого трека является самая длинная в чемпионате прямая, проложенная по проспекту нефтяников.

Скорость перед зоной торможения переваливает за 350 км/ч, а в 2016 году Валттери Боттас на Williams смог разогнаться почти до 370 километров в час, чего не ожидал даже архитектор трассы Герман Тилке. Сам финский пилот всегда с радостью приезжает в Баку, и вероятно, попробует снова разогнаться до сумасшедшей скорости.

Машины могли бы ехать ещё быстрее, если бы не секция, проложенная в старом городе, где возраст некоторых построек превышает тысячу лет.

Это вынуждает инженеров ломать голову над настройками болидов, чтобы не терять в максимальной скорости на прямиках, при этом сохраняя достаточную прижимную силу на медленных секторах. Всё это делает BakuCityCircuit самой быстрой городской трассой в чемпионате. О чём и напомнил пилот «Форс Индия» Эстебан Окон, назвав гонку «сумасшедшей».

На этапе подготовки к проведению дебютного этапа, который прошёл в 2016 году и носил название Гран-При Европы, высказывались опасения, что гонки будут проходить скучно, но критики оказались посрамлены.

Особенно памятен прошлый год, где Даниэль Риккардо одержал фантастическую победу, совершив ставший уже легендарным тройной обгон.

Уже в пятницу улицы Баку, которые ничем не хуже, а, может, даже лучше городской трассы в Монако, снова услышат звук турбированных гибридных двигателей Ф1, когда стартуют свободные заезды.

Праздник нон-стоп

Формат городской гонки накладывает на оргкомитет дополнительные обязательства по организации досуга многочисленных поклонников «Формулы-1». Их в эти выходные столицу Азербайджана прибудет десятки тысяч. Ф1 — это давно не просто спорт, а настоящее шоу. И в Баку умеют его устраивать.

В пятницу перед зрителями гонки выступит легенда британской музыки — группа Jamiroquai, солист которой — Джей Кей — большой поклонник гоночных автомобилей.

В тот же день публику будет развлекать DJ Afrojack. Выглядеть это будет примерно так:

В субботу, после завершения квалификации, в Баку выступит Кристина Агилера , которая не нуждается в представлении. Вечерняя шоу-программа продолжится сетом шведских диджеев Axwell Λ Ingrosso.

Воскресную же гонка будет предварять концерт британской певицы Dua Lipa.

Точку в гоночном уик-энде поставит Dj Мартин Сольвейг.

Российские звёзды шоу-бизнеса также любят Баку, и с удовольствием прибывают на «королевские гонки», чтобы насладится приятной атмосферой азербайджанской столицы.

К примеру, девушка Тимати решила провести уик-энд в столице Азербайджана.

Посещать Баку стало доброй традицией для актрисы Натальи Рудовой.

И с большой долей вероятности, понаблюдать за «королевскими гонками» приедет ещё больше звёзд.

В общем, в Баку будет жарко. В прямом и переносном смыслах.