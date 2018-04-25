Гран-при Азербайджана: Каспийское Монако 

Прошлое и будущее
Столица Азербайджана стала обладателем одной из самых интересных трасс чемпионата. Её особенностью стало сочетание быстрых и медленных секций временного автодрома, проложенного прямо в центре Баку. Уникальной чертой этого трека является самая длинная в чемпионате прямая, проложенная по проспекту нефтяников.
Скорость перед зоной торможения переваливает за 350 км/ч, а в 2016 году Валттери Боттас на Williams смог разогнаться почти до 370 километров в час, чего не ожидал даже архитектор трассы Герман Тилке. Сам финский пилот всегда с радостью приезжает в Баку, и вероятно, попробует снова разогнаться до сумасшедшей скорости.
Машины могли бы ехать ещё быстрее, если бы не секция, проложенная в старом городе, где возраст некоторых построек превышает тысячу лет.
Это вынуждает инженеров ломать голову над настройками болидов, чтобы не терять в максимальной скорости на прямиках, при этом сохраняя достаточную прижимную силу на медленных секторах. Всё это делает BakuCityCircuit самой быстрой городской трассой в чемпионате. О чём и напомнил пилот «Форс Индия» Эстебан Окон, назвав гонку «сумасшедшей».
На этапе подготовки к проведению дебютного этапа, который прошёл в 2016 году и носил название Гран-При Европы, высказывались опасения, что гонки будут проходить скучно, но критики оказались посрамлены.
Особенно памятен прошлый год, где Даниэль Риккардо одержал фантастическую победу, совершив ставший уже легендарным тройной обгон.
Там же произошло наделавшее много шума столкновение Себастьяна Феттеля и Льюиса Хэмилтона, которое ещё долго обсуждали в паддоке.
Уже в пятницу улицы Баку, которые ничем не хуже, а, может, даже лучше городской трассы в Монако, снова услышат звук турбированных гибридных двигателей Ф1, когда стартуют свободные заезды.
Праздник нон-стоп
Формат городской гонки накладывает на оргкомитет дополнительные обязательства по организации досуга многочисленных поклонников «Формулы-1». Их в эти выходные столицу Азербайджана прибудет десятки тысяч. Ф1 — это давно не просто спорт, а настоящее шоу. И в Баку умеют его устраивать.
В пятницу перед зрителями гонки выступит легенда британской музыки — группа Jamiroquai, солист которой — Джей Кей — большой поклонник гоночных автомобилей.
В тот же день публику будет развлекать DJ Afrojack. Выглядеть это будет примерно так:
В субботу, после завершения квалификации, в Баку выступит Кристина Агилера, которая не нуждается в представлении. Вечерняя шоу-программа продолжится сетом шведских диджеев Axwell Λ Ingrosso.
Воскресную же гонка будет предварять концерт британской певицы Dua Lipa.
Точку в гоночном уик-энде поставит Dj Мартин Сольвейг.
Российские звёзды шоу-бизнеса также любят Баку, и с удовольствием прибывают на «королевские гонки», чтобы насладится приятной атмосферой азербайджанской столицы.
К примеру, девушка Тимати решила провести уик-энд в столице Азербайджана.
Посещать Баку стало доброй традицией для актрисы Натальи Рудовой.
И с большой долей вероятности, понаблюдать за «королевскими гонками» приедет ещё больше звёзд.
В общем, в Баку будет жарко. В прямом и переносном смыслах.