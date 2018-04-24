Городскую свалку в Челябинске власти региона рассчитывают закрыть к июлю

МОСКВА, 24 апреля. / ТАСС /. Городскую свалку в Челябинске закроют 1 июля, сообщил в рамках «Российской недели ГЧП» сообщил замглавы Челябинской области Руслан Гаттаров

"Многострадальную челябинскую свалку, которую собирались закрыть еще с советских времен, мы закрываем 1 июля", — сказал он.

Как сообщали в Министерстве экологии области, челябинская свалка, существующая с 1949 года, занимает более 50 гектаров площади, объем накопленных отходов составляет, по последним данным, 16 млн кубометров. В год на свалку прибывает более 360 тыс. тонн отходов.

Ранее планировалось, что свалку закроют в 2018 году. Предполагалось, что с января 2018 года отходы бюджетных организаций будут перенаправлены на полигон поселка Полетаево, в дальнейшем на Полетаевский полигон будут перенаправлены и другие отходы. Рекультивация свалки была назначена на 2020-2021 годы, однако в связи с тем, что саммит ШОС в 2020 году может пройти в Челябинске, рекультивацию городской свалки сдвинут на более ранние сроки — 2018-2019 годы.

Рекультивация челябинской свалки входит в федеральный приоритетный проект «Чистая страна», целью которого является уменьшение экологического ущерба от захоронения отходов. Реализация проекта предусматривает строительство экологически безопасных объектов термической переработки твердых коммунальных отходов (мусоросжигающих заводов), а также восстановление и рекультивацию полигонов, долгое время подвергавшихся воздействию накопленного экологического ущерба.