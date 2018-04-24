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По пути к ветеранам. Автопробег «Поздравь ветерана с Победой!» стартовал
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По пути к ветеранам. Автопробег «Поздравь ветерана с Победой!» стартовал 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Команда автопробега «Поздравь ветерана с Победой!» стартовала. Впереди у нас непростой, но интересный маршрут длиной почти 600 км только в одну сторону. Мы ждём интересных встреч и очень надеемся, что сможем лично поклониться как можно большему числу тех, кто в далёкие сороковые отстоял страну и весь мир перед угрозой фашизма.
В этом году поздравлять ветеранов едем уже шестой раз. Наш маршрут — Красноярск — Уяр — Абан — Дзержинское — Тасеево — Чунояр — Богучаны. По пути мы заезжаем в самые отдалённые уголки нашего края, туда, где живёт хотя бы один ветеран, поздравляем также блокадников, узников, тружеников тыла. В домах культуры, клубах, актовых залах администраций со сцены поём песни о войне и, конечно, бесконечно говорим спасибо.
К сожалению, время неумолимо. Свидетелей тех страшных событий всё меньше. Сейчас в крае проживают 1160 участников войны и 16 170 тружеников тыла. Конечно, многие из них уже прикованы к постели, им трудно прийти на наши встречи. Да и мы боимся лишний раз растревожить ветеранов, вызвать горькие воспоминания… Но когда всё-таки обнимаем их в зале или дома, то понимаем, что наше внимание им необходимо. Хотя, если честно, всё это ещё больше нужно нам самим.
«Безусловно, к ветеранам ехать нужно, тем более что вы не обходите своим вниманием самые отдалённые уголки края, — говорит председатель региональной общественной организации войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Вадим Зинченко. — Вы записываете их личные истории, а значит, сохраняете память о них на долгие времена. К тому же я знаю, как ветераны ценят такое внимание. Они плачут, предаются воспоминаниям… И ещё очень важен в вашей акции патриотический момент. На встречи приходят школьники, многие из них, возможно, только здесь понимают, какие их земляки герои».
За годы проведения акции у нас сложилась дружная крепкая команда. Много лет нас поддерживают Красноярский дом офицеров, СФУ, второй раз с нами в путь отправляются ребята из реабилитационного центра «Енисей», депутаты Заксобрания. Всегда с нами курсант военно-инженерного института, а также певица и неизменная ведущая концертов Екатерина Чеканинская. «Я рада, что у меня есть возможность петь для ветеранов, поздравлять их. Очень важно не забывать героев, знать их подвиги. В этом я вижу истинный патриотизм. К тому же у нас очень хорошая команда, мы уже как одна семья».
Среди наших друзей немало партнёров, которые помогают нам собрать подарки для ветеранов. Мы признательны коллективам «Полюса», краевой налоговой инспекции, сети магазинов «Командор», ХМЗ, РЖД.
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