По пути к ветеранам. Автопробег «Поздравь ветерана с Победой!» стартовал

Команда автопробега «Поздравь ветерана с Победой!» стартовала. Впереди у нас непростой, но интересный маршрут длиной почти 600 км только в одну сторону. Мы ждём интересных встреч и очень надеемся, что сможем лично поклониться как можно большему числу тех, кто в далёкие сороковые отстоял страну и весь мир перед угрозой фашизма.

В этом году поздравлять ветеранов едем уже шестой раз. Наш маршрут — Красноярск — Уяр — Абан — Дзержинское — Тасеево — Чунояр — Богучаны. По пути мы заезжаем в самые отдалённые уголки нашего края, туда, где живёт хотя бы один ветеран, поздравляем также блокадников, узников, тружеников тыла. В домах культуры, клубах, актовых залах администраций со сцены поём песни о войне и, конечно, бесконечно говорим спасибо.

К сожалению, время неумолимо. Свидетелей тех страшных событий всё меньше. Сейчас в крае проживают 1160 участников войны и 16 170 тружеников тыла. Конечно, многие из них уже прикованы к постели, им трудно прийти на наши встречи. Да и мы боимся лишний раз растревожить ветеранов, вызвать горькие воспоминания… Но когда всё-таки обнимаем их в зале или дома, то понимаем, что наше внимание им необходимо. Хотя, если честно, всё это ещё больше нужно нам самим.

«Безусловно, к ветеранам ехать нужно, тем более что вы не обходите своим вниманием самые отдалённые уголки края, — говорит председатель региональной общественной организации войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Вадим Зинченко. — Вы записываете их личные истории, а значит, сохраняете память о них на долгие времена. К тому же я знаю, как ветераны ценят такое внимание. Они плачут, предаются воспоминаниям… И ещё очень важен в вашей акции патриотический момент. На встречи приходят школьники, многие из них, возможно, только здесь понимают, какие их земляки герои».

За годы проведения акции у нас сложилась дружная крепкая команда. Много лет нас поддерживают Красноярский дом офицеров, СФУ, второй раз с нами в путь отправляются ребята из реабилитационного центра «Енисей», депутаты Заксобрания. Всегда с нами курсант военно-инженерного института, а также певица и неизменная ведущая концертов Екатерина Чеканинская. «Я рада, что у меня есть возможность петь для ветеранов, поздравлять их. Очень важно не забывать героев, знать их подвиги. В этом я вижу истинный патриотизм. К тому же у нас очень хорошая команда, мы уже как одна семья».