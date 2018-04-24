«Кан» — «Тулуза». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 25 апреля

«Кан»

Футболисты «Кана» на данный момент занимают 15-е место в турнирной таблице французской Лиги 1, имея на своем счету 36 набранных очков.

Подопечные Патриса Гаранде оторвались от зоны вылета на семь баллов, но в этом сезоне им предстоит провести еще пять встреч, поэтому расслабляться рано.

Все прогнозы на Лигу 1 Свою последнюю победу «Кан» одержал в начале марта, когда на своем поле обыграл «Страсбур» (2:0). После этого он проиграл «Лиону» (0:1), «Анже» (0:3), «Монпелье» (1:3) и «Амьену» (0:3), а также разошелся миром с «Метцем» (1:1).

«Тулуза»

Игроки «Тулузы» расположились на 17-й строчке в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 33 очка.

Команда Микаэля Дебева тоже рискует понизиться в классе, ведь ее запас перед зоной вылета составляет всего четыре балла.

С начала марта «фиолетовые» особо не радовали хорошими результатами. Так, они проиграли «Марселю» (1:2), «Лиону» (0:2) и «Дижону» (0:1), а также сыграли вничью с «Метцем» (1:1) и «Страсбуром» (2:2).

Однако на минувших выходных «Тулузе» все же удалось добыть победу, переиграв «Анже» (2:0).

Среди травмированных у команды значатся Янн Бодигер и Квентин Буазгар.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Кана» — 2,36, победа «Тулузы» — 3,20, ничья — 3,20.

Нам же кажется, что сейчас «фиолетовые» смотрятся лучше своего соперника, и дело тут не только в недавней победе над «Анже».

«Кан» в последнее время с трудом набирает очки, в том числе и на своем поле. Он проиграл четыре встречи подряд, а накануне сыграл вничью с главным аутсайдером первенства.

Сохраняется большая вероятность того, что «Тулуза» как минимум не проиграет, поэтому мы ставим на «победу гостей с форой 0» за 2,24.

Также мы бы присмотрелись к ставке «тотал голов больше 2» за 1,79. Закрываться в своей штрафной — это последнее, что должны делать такие команды, как «Кан» и «Тулуза» на финише сезона. Именно сейчас им важно играть на победу, которая обезопасит их от нервной концовки. Ждем результативной игры.