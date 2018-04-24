Ещё
Бобровский номинирован на «Кинг Клэнси Трофи»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бобровский номинирован на «Кинг Клэнси Трофи» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский попал в список номинантов на «Кинг Клэнси Трофи». Об этом сообщает «Советский спорт».
Трофей вручается игроку, который является примером для партнеров на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни. От каждой команды, за исключением «Ванкувер Кэнакс», был отобран один претендент.
От «Коламбуса» отобран Бобровский. У «Ванкувера» выбраны сразу два игрока — братья-близнецы Даниэль и Хенрик Седин, завершившие игровую карьеру после 18-ти лет в клубе.
Ранее сообщалось, что «Коламбус» завершил поход за Кубком Стэнли, проиграв «Вашингтон Кэпиталз» в шестом матче серии.
Газета.Ru: последние новости
Бобровский номинирован на "Кинг Клэнси Трофи" СМИ: Месси посоветовал Неймару перейти в "Манчестер Юнайтед" Ветеран "Спартака": надо поддержать Карреру после вылета из Кубка России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова30
Чемпиона-лыжника срочно госпитализировали1
Сын миллиардера стал самым бесполезным хоккеистом сборной11
«Спартак» облажался3
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение