Бобровский номинирован на «Кинг Клэнси Трофи»

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский попал в список номинантов на «Кинг Клэнси Трофи». Об этом сообщает «Советский спорт».

Трофей вручается игроку, который является примером для партнеров на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни. От каждой команды, за исключением «Ванкувер Кэнакс», был отобран один претендент.

От «Коламбуса» отобран Бобровский. У «Ванкувера» выбраны сразу два игрока — братья-близнецы Даниэль Хенрик Седин , завершившие игровую карьеру после 18-ти лет в клубе.

Ранее сообщалось, что «Коламбус» завершил поход за Кубком Стэнли, проиграв «Вашингтон Кэпиталз» в шестом матче серии.