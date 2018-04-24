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Куйвашев поздравил главного тренера «Уралочки» с присвоением звания Героя Труда
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Куйвашев поздравил главного тренера «Уралочки» с присвоением звания Героя Труда 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил главного тренера волейбольного клуба «Уралочка» Николая Карполя с присвоением звания Героя Труда России, сообщает департамент информационной политики губернатора.
«Эта высокая награда — признание Ваших выдающихся заслуг в российском спорте, Вашего многолетнего неустанного труда, профессионализма, уникального таланта и человеческого дара. Более полувека Вы преданно следуете своему призванию — тренерской работе. Вместе с миллионами уральцев разделяю чувство гордости быть Вашим земляком и современником. Именно такие люди, как Вы, создают и приумножают славу Урала», — говорится в поздравлении.
Также губернатор пожелал главному тренеру здоровья, спортивных побед и счастья. Он отметил, что Николай Карполь соединяет в себе не только качества талантливого тренера, но и мудрого наставника. При нем «Уралочка» стала непобедимой командой, и основным звеном российской сборной на Олимпиаде.
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