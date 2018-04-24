Куйвашев поздравил главного тренера «Уралочки» с присвоением звания Героя Труда

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил главного тренера волейбольного клуба «Уралочка» Николая Карполя с присвоением звания Героя Труда России, сообщает департамент информационной политики губернатора.

«Эта высокая награда — признание Ваших выдающихся заслуг в российском спорте, Вашего многолетнего неустанного труда, профессионализма, уникального таланта и человеческого дара. Более полувека Вы преданно следуете своему призванию — тренерской работе. Вместе с миллионами уральцев разделяю чувство гордости быть Вашим земляком и современником. Именно такие люди, как Вы, создают и приумножают славу Урала», — говорится в поздравлении.

Также губернатор пожелал главному тренеру здоровья, спортивных побед и счастья. Он отметил, что Николай Карполь соединяет в себе не только качества талантливого тренера, но и мудрого наставника. При нем «Уралочка» стала непобедимой командой, и основным звеном российской сборной на Олимпиаде.