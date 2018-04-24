Мутко понравилось казанское граффити с Роналду

Граффити с Роналду в Казани. Фото: vk.com В Москве прошел семинар-совещание по подготовке к чемпионату мира по футболу. Казань поделилась своим опытом.

Первый замглавы исполкома Дамир Фаттахов рассказал, что будет сделано еще очень много. До 1 июня в Казани отремонтируют 2 000 000 кв. метров дорог, развесят 3 000 кашпо и цветочных вазонов, высадят 3 700 деревьев и так далее.

После выступления Фаттахова вице-премьер России Виталий Мутко выделил ряд успешных проектов в Казани. В их числе граффити с Криштиану Роналду возле отеля «Рамада», сообщает пресс-служба мэрии.

Граффити с изображением Роналду появилось в Казани перед приездом сборной Португалии в июне 2017 года. Художники работали пять дней. Получилось очень хорошо — фотографии подмигивающего Криштиану разлетелись по всему миру.

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