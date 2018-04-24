FORMULA Е: Renault стремился к победе в Риме

Гонки ePrix, которые на этот раз впервые проходили в Риме, имели огромный успех, в отличие от команды Renault e.dams. Себастьен Буэми и Николя Прост заняли лишь шестое и четырнадцатое место соответственно на финише.

Буэми стал одним из пяти пилотов, допущенных к борьбе за поул-позицию, и был уверен, что справится. Однако, пропустив точку торможения на первом круге с ходу, он должен был удовлетвориться пятым местом в стартовой сетке.

На старте швейцарский пилот Renault показал хороший результат. На первой «шпильке» ему не удалось удержать позади Терви — тот обошел его по внешнему краю. В первом заезде Буэми финишировал шестым. Он оставался в группе лидеров, и был готов воспользоваться любой возможностью, чтобы вырваться вперед — и именно перед изменением автомобилей ему удалось выйти на пятое место. Его команда выполнила образцовый пит-стоп и он вернулся в гонки на третьем месте по Розенквист и Бердом, которые прибегли к той же стратегии.

Однако второй интервал между пит-стопами превратился в кошмар — Буэми проигрывал места пилотам, которые изменили машины кругом позже его. На предпоследнем круге он был уже седьмым, но смог отбить назад одно место на следующем и увидеть клетчатый флаг шестым.

Николя Прост также был среди лидеров во время свободного заезда, однако его автомобилю не хватило сцепления во время квалификации. Он получил пятнадцатую стартовую позицию в сетке, но отвоевал одно место в первом же заезде.

Он хорошо прошел интервал между пит-стопами, оказавшись на 12-м месте после замены автомобилей. Он даже прорвался на десятое, но на последних кругах ему не хватило энергии, и он финишировал 14-м.

Команда Renault e.dams оставила Рим на шестом месте в командном зачете с 67 баллами. В рейтинге пилотов Буэми занимает четвертое место с 60 баллами.

Следующий раунд Чемпионата ФИА с Formula Е состоится на домашней трассе Renault — 28 апреля одноместные электромобили вернутся на трассу у Дома Инвалидов в сердце Парижа.