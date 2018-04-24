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Екатеринбург занял первое место по уровню зарплат
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Екатеринбург занял первое место по уровню зарплат 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб выступил перед депутатами гордумы с отчетом о развитии города в 2017 году и его месте среди других городов-миллионников. Согласно его отчету, большинство показателей имеют положительную динамику, что позволяет столице Урала занимать лидирующие позиции по ряду социально-экономических показателей.
Снизился уровень безработицы, и сейчас он составляет 0,53%, что ниже уровня области и страны в целом. Работодатели приглашают на работу 15 тысяч человек, при том, что зарегистрировано 3 862 безработных.
Номинальная зарплата в Екатеринбурге составляет в среднем 47 292 рубля — на 10 тысяч больше, чем в 2013 году. Это больше, чем средняя зарплата в области. По показателям среднемесячной зарплаты Екатеринбург занимает первое место, обгоняя Красноярск со среднемесячной зарплатой 44 тысячи.
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