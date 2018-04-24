В Ярославской области отбирают участников финала национального чемпионата «Молодые профессионалы»

В Ярославле стартовали отборочные соревнования на право участия в финале VI национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) — 2018».

— Такие состязания стали хорошей обучающей, образовательной площадкой для молодежи, — отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов . — Они способствуют профессиональной ориентации и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик. С 2014 года Ярославская область является официальным участником движения «WorldSkills Russia». За это время наши ребята уже добились немалых успехов, получая награды и представляя регион не только на всероссийском, но и на мировом уровне.

В Ярославской области отборочные соревнования пройдут по компетенциям «Флористика», «Предпринимательство», «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание» и «Печатные технологии в прессе». Они будут организованы в Ярославле и Рыбинске в образовательных организациях среднего профессионального образования. Участие в состязаниях примут более 320 конкурсантов. Оценивать их работу будут 28 сертифицированных экспертов. Всего на ярославских площадках будут задействованы более 250 экспертов из 77 субъектов РФ.

— Движение «WorldSkills» для нашего региона — это очень большой, системный проект, — отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода . — Нам нужны молодые высококвалифицированные кадры, которые могут работать по современным профессиональным стандартам. Это хорошо отражают слова, которые являются девизом движения: «Будущее — в твоих навыках». И это на самом деле так.

На церемонии открытия отборочных состязаний эксперты обязались предоставить всем участникам равные условия для выступлений, соблюдать кодекс этики и судить справедливо и профессионально. Ребята, в свою очередь, пообещали выступать честно, добросовестно и уважительно относиться к окружающим.

— Моя компетенция — «Дошкольное воспитание», — рассказала Наталья Ермакова из Краснодара. — Я выбрала эту профессию, потому что дети веселые, позитивные, дают радость, положительные эмоции. В движение «WorldSkills» я попала, поскольку во мне увидели потенциал. Прошла региональные соревнования, и вот я здесь.

В рамках мероприятия также предусмотрены деловая программа, мастер-классы, презентация и трансляция первых результатов пилотного проекта «BabySkills».

По результатам этих соревнований будет сформирована сборная Ярославской области для участия в финале VI национального чемпионата, который состоится в августе в Южно-Сахалинске.

Справка

«WorldSkills» — это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства как в каждой отдельной стране, так и во всем мире. Международное движение «WorldSkills» существует с 1950 года и сегодня объединяет более 70 стран мира.

Движение «WorldSkills» в Ярославской области — это четыре региональных чемпионата, два полуфинала ЦФО. Общее число конкурсантов — 1250, экспертов — 1500, зрителей — более 15 тысяч. На территории области аккредитовано 5 специализированных центров компетенций, сертифицировано 10 экспертов.

По итогам участия в полуфиналах и финалах движения ярославская сборная завоевала 15 бронзовых, 7 серебряных и 25 золотых медалей. Представители региона в составе национальной сборной приняли участие в двух международных чемпионатах. На чемпионате профессионального мастерства «Евроскиллс-2016» в шведском городе Гетеборге сборная команда России заняла первое место в общекомандном зачете. Наша землячка Анастасия Ласаченко внесла свой вклад в победу медалью «За профессионализм» в компетенции «Флористика».