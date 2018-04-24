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Стивен Спилберг рассказал, как играл в Mario в PlayStation VR
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Стивен Спилберг рассказал, как играл в Mario в PlayStation VR 

GameGuru 47 минут назад
Фото: GameGuru
Стивен Спилберг представил свой фильм «Первому игроку приготовиться» в Японии, где выход картины состоялся 20 апреля. В рамках рекламной кампании режиссер пообщался с журналистами и ответил на вопрос, играл ли он когда-нибудь в игры с использованием шлема виртуальной реальности? Оказалось, что да, играл. И не просто в какую-нибудь там игру, а в самый настоящий Марио в PlayStation VR.
«Я играл в Марио и другие игры на Playstation. Когда я впервые одел очки виртуальной реальности, я долгое время не хотел их снимать», — признался Спилберг. Проблема только в том, что Марио для Playstation VR не существует.
Журналисты The Verge серьезно задумались, во что же на самом деле играл Спилберг и играл ли он вообще. Может быть он случайно рассказал о секретной игре, ради которой Nintendo и Sony объединились? Вряд ли. Может быть великий режиссер мог спутать игру и сыграть во что-то похожее на Марио в VR. Или, например, сыграть в Lucky's Tale с помощью Oculus Rift? А может быть Спилберг просто ответил: «Да, я играл типа в Марио на Playstation или чем-то таком», но его неправильно поняли/перевели? Наверное, мы никогда не узнаем, что режиссер действительно имел ввиду. Но создается впечатление, что он совместил две популярные в Японии вещи — Марио и PlayStation лишь бы от него отстали и не спрашивали глупости.
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