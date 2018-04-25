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Карло Анчелотти готов возглавить сборную Италии
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Карло Анчелотти готов возглавить сборную Италии 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Новым главным тренером сборной Италии может стать Карло Анчелотти. 58-летний специалист уже провел переговоры с исполняющим обязанности президента Федерации футбола Италии Роберто Фаббричини.
Анчелотти остался доволен беседой и намекнул на готовность занять пост тренера национальной сборной. «Это была только „проба пера“, но мне показалось, что Анчелотти нравится идея стать главным тренером сборной Италии, — приводит „Спорт-Экспресс“ слова Роберто Фаббричини. — Наша встреча длилась достаточно времени, чтобы мы выпили кофе, но мы не говорили о назначении предметно. Анчелотти был в Риме по семейным делам и планирует вернуться в Канаду. Мы только решили, что вернемся к этому разговору в конце апреля».
Карло Анчелотти известен по работе в «Парме», «Милане», «Челси», «Пари Сен-Жермен», "Реале" и «Баварии», которую он покинул прошлой осенью. Кроме того с 1992 по 1995 годы Анчелотти был помощником главного тренера сборной Италии Арриго Сакки.
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