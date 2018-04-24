Собирать кубик рубика научат в Щукине 

— Гости смогут сыграть в интеллектуальную командную игру «Что? Где? Когда?». Ее проведёт участник телевизионных игр и ведущий Андрей Никулин. Затем психолог Наталья Шатило поговорит с молодёжью об игре как способе развития интеллекта, творческих способностей и самореализации, — рассказали организаторы.
Также в программе — мастер-класс по сборке кубика Рубика и других головоломок. Будут и «Гимнастика ума» — шахматная гостиная чемпиона Москвы Леона Чхитунидзе, и экскурсия и квесты по Музею Шерлока Холмса, и презентация книг лауреатов литературных премий 2017 года.
Вход свободный. Адрес библиотеки №245: ул. Берзарина, 6, корп. 1. Телефон для справок: 8 (499) 943-62-45.