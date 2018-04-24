Ещё
Собирать кубик рубика научат в Щукине
Далее:
Читайте также:
Ещё

Собирать кубик рубика научат в Щукине 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
— Гости смогут сыграть в интеллектуальную командную игру «Что? Где? Когда?». Ее проведёт участник телевизионных игр и ведущий Андрей Никулин. Затем психолог Наталья Шатило поговорит с молодёжью об игре как способе развития интеллекта, творческих способностей и самореализации, — рассказали организаторы.
Также в программе — мастер-класс по сборке кубика Рубика и других головоломок. Будут и «Гимнастика ума» — шахматная гостиная чемпиона Москвы Леона Чхитунидзе, и экскурсия и квесты по Музею Шерлока Холмса, и презентация книг лауреатов литературных премий 2017 года.
Вход свободный. Адрес библиотеки №245: ул. Берзарина, 6, корп. 1. Телефон для справок: 8 (499) 943-62-45.
Префектура СЗАО города Москвы: последние новости
В Куркине открылся новый женский клуб Пловцы из Куркина завоевали награды турнира в честь Дня космонавтики Окружные соревнования по гиревому спорту пройдут в «Динамике»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Спартак» облажался13
Участник марафона скончался после забега3
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова31
Аршавин зажигает в Казахстане. В РФ всем наплевать
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение