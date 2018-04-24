Лучшие самбисты-студенты России собираются в Томске

На турнир отправились девять представителей СибГУФК и СДЮСШОР № 17.

25 и 26 апреля в Томске пройдут соревнования чемпионата Российского студенческого спортивного союза по самбо. В турнире примут участие около 200 спортсменов из 30-ти регионов РФ, включая Омскую область.

Наш регион представят девять студентов СибГУФК — мастера спорта Ксения Блинова Екатерина Волкова (обе — до 48 кг), Валерия Мартакова (до 60 кг) и Меир Серикбаев (до 57 кг), а также кандидаты в мастера спорта Айдын Соян (до 52 кг), Арзылан Монгуш (до 57 кг), Артём Мотеко, Михаил Гвоздев (оба — до 62 кг) и Начын Севээн (до 68 кг). Первые трое самбистов также представляют СДЮСШОР № 17.

Сегодня, 24 апреля, в Томске запланировано проведение официальной тренировки, взвешивания участников в некоторых категориях и жеребьевки. Соревнования в весовых категориях до 52, 62, 74, 90 и свыше 100 кг (мужчины) и до 48, 56, 64, 72 кг (женщины) начнутся 25 апреля в 10.00. В вечерней части программы пройдет торжественное открытие турнира и финальные поединки в представленных категориях.