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Лучшие самбисты-студенты России собираются в Томске
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Лучшие самбисты-студенты России собираются в Томске 

Советский спорт 1 час назад
На турнир отправились девять представителей СибГУФК и СДЮСШОР № 17.
25 и 26 апреля в Томске пройдут соревнования чемпионата Российского студенческого спортивного союза по самбо. В турнире примут участие около 200 спортсменов из 30-ти регионов РФ, включая Омскую область.
Наш регион представят девять студентов СибГУФК — мастера спорта Ксения Блинова, Екатерина Волкова (обе — до 48 кг), Валерия Мартакова (до 60 кг) и Меир Серикбаев (до 57 кг), а также кандидаты в мастера спорта Айдын Соян (до 52 кг), Арзылан Монгуш (до 57 кг), Артём Мотеко, Михаил Гвоздев (оба — до 62 кг) и Начын Севээн (до 68 кг). Первые трое самбистов также представляют СДЮСШОР № 17.
Сегодня, 24 апреля, в Томске запланировано проведение официальной тренировки, взвешивания участников в некоторых категориях и жеребьевки. Соревнования в весовых категориях до 52, 62, 74, 90 и свыше 100 кг (мужчины) и до 48, 56, 64, 72 кг (женщины) начнутся 25 апреля в 10.00. В вечерней части программы пройдет торжественное открытие турнира и финальные поединки в представленных категориях.
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