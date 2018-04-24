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Вёсла на воду
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Вёсла на воду 

Советский спорт 59 минут назад
Соревнования пройдут с 25 по 29 апреля на гребной базе Центра спортивной подготовки по гребле на байдарках и каноэ в Краснодаре. Вёсла «скрестят» только опытные спортсмены: не моложе 15 лет и имеющие звание не ниже кандидатов в мастера спорта.
Омскую область на этих стартах будут представлять 12 спортсменов: Алексей Шишкин, Сергей Ивченко, Анастасия Панченко, Дарья Котюргина, Роман Аношкин, Владислав Литовка, Вера Собетова, Дмитрий Буянов, Иван Петров, Игорь Печников, Алексей Шикунов и Арина Аношкина. Омичи примут участие как в борьбе на каноэ-одиночках, так и в парах и даже четверках.
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