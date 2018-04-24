Вёсла на воду

Соревнования пройдут с 25 по 29 апреля на гребной базе Центра спортивной подготовки по гребле на байдарках и каноэ в Краснодаре. Вёсла «скрестят» только опытные спортсмены: не моложе 15 лет и имеющие звание не ниже кандидатов в мастера спорта.