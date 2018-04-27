Еременко: для ВТБ важно быть в тренде рынка и потребностей клиентов

О бизнесе будущего, электронных возможностях и digital технологиях в современном предпринимательстве и банковском секторе, о кредитных ставках и госпрограммах поддержки малого и среднего бизнеса в интервью корреспонденту РИА Новости Александре Науменко рассказал руководитель департамента корпоративной сети — старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

— Планирует ли банк в ближайшее время снизить ставки по кредитам малому и среднему бизнесу? На сколько? Какая сейчас в банке минимальная ставка для таких кредитов?

— Динамика банковских ставок, безусловно, очень сильно зависит от рыночной конъюнктуры и от ключевой ставки Банка России . Наша цель — сделать более доступными заемные ресурсы для среднего и особенно малого бизнеса, потому что эта тема сейчас крайне важна для государства. Мы также активно работаем над ней. Но снижение ключевой ставки — это не единственный драйвер роста экономики, который оказывает положительное влияние на ставки для бизнеса. Государственные программы поддержки — отличный инструмент, и мы его активно используем. ВТБ участвует во всех программах поддержки малого и среднего бизнеса в России, что позволяет значительно снизить долговую процентную нагрузку компаний этого сегмента. К примеру, недавно ВТБ снизил процентные ставки по кредитам для малого бизнеса, минимальная ставка составляет 10% годовых. Кредит на инвестиционные цели можно оформить под 10% годовых, а на цели пополнения оборотных средств — под 10,5% годовых.

— Каковы результаты работы ВТБ в сегменте малого и среднего бизнеса за 2017 год? В чем специфика работы именно с этим направлением?

— Как вы знаете, с 1 января произошло объединение двух банков — ВТБ24 присоединился к ВТБ, теперь это единый бренд. В результате, наш текущий кредитный портфель в сегменте среднего и малого бизнеса превысил 920 миллиардов рублей. За прошлый год он вырос на 15%. Стратегическая цель банка — 1 триллион рублей, и я думаю, у нас есть все предпосылки для ее достижения.

Портфель привлеченных средств показывает еще большую положительную динамику. Объединенный портфель малого и среднего бизнеса по итогам прошлого года превысил 1,3 триллиона рублей, рост за год — 24%. Мы заняли практически четверть рынка: в целом по привлеченным средствам — 22%, в части срочного привлечения — 27%.

Увеличить показатели удалось, в первую очередь, за счет нашей сервисной модели, которую мы активно развиваем. Она клиенториентированная, построенная на широком применении индивидуального подхода, работе с клиентами исключительно исходя из их потребностей. Всего у банка насчитывается 560 тысяч клиентов среднего и малого бизнеса — это большое количество предприятий, которые значимы для экономики нашей страны.

— Какие регионы нашей страны оказались наиболее успешными по результатам прошедшего года и продемонстрировали заметный экономический подъем? Какие регионы, на Ваш взгляд, обладают наиболее высоким потенциалом для экономического роста? Что может способствовать этому росту?

— Я бы посмотрел в целом на макроситуацию. Во-первых, в 2017 году увеличилось количество регионов, которые демонстрировали позитивную динамику в своих социально-экономических показателях. В первую очередь — это промышленное производство, торговля, строительство и реальные денежные доходы населения. Именно по этим показателям мы оцениваем потенциал того или иного рынка. Большие города-миллионники были, есть и будут драйверами экономики. Но мы больше смотрим на потенциал отдельных клиентов в каждом регионе. Так, есть успешные проекты, не свойственные конкретной территории — например, сельхозпроекты, которые реализуются не только на юге или в центре России, но и на Крайнем Севере.

В настоящее время в регионах восстанавливается спрос на инвесткредитование. Прежде всего, это отрасли, связанные с импортозамещением — агропромышленный комплекс, пищевая промышленность, фармацевтика. Во всех областях мы активно реализуем государственные программы поддержки малого и среднего бизнеса, по многим из них являемся лидерами. Мы работаем по всей стране: от Калининграда до Камчатки.

— Какие наиболее крупные проекты малого и среднего бизнеса, которые банк профинансировал в прошлом году, Вы можете назвать? Есть ли на этот год интересные крупные проекты для банка?

— Их очень много, поэтому назову некоторые ключевые. На территории ОЭЗ «Липецк» мы запускаем по-настоящему успешный проект — завод по переработке замороженного картофеля. Банк профинансировал расширение производственных мощностей тепличного хозяйства известного бренда «Ботаника» в городе Волжске Волгоградской области, поддержал Чукотском автономном округе проект ЖКХ, где финансирует закупку топлива, которое направляется в регионы Крайнего Севера. В Тульской области промышленно-экономической зоны «Узловая» построен завод саратовского клиента по производству гибких насосных компрессорных труб — это очень конкурентоспособный проект даже на международном рынке. Мы продолжаем работу в сфере инфраструктуры — финансируем выполнение работ по содержанию автодорог общего пользования, регионального и межмуниципального значения в 26 районах Вологодской области. Ещё один инвестиционный проект — модернизация лесозавода в Кировской области. Очень интересный проект мы финансируем по строительству малых гидроэлектростанций на реках в Карелии, его мы осуществляем в рамках целевой программы развития республики до 2020 года. Как видите, проектов очень много, и охвачены практически все отрасли — строительство, промышленные производства, сельское хозяйство, инфраструктура, лесная отрасль и экспорт.

— Какого роста кредитования малого и среднего бизнеса ожидает банк по рынку и в ВТБ? Какие планы по развитию?

— Мы ожидаем плавное восстановление объёмов рынка, планируем для себя дальнейший рост по ключевым направлениям бизнеса. Планируем расти немного выше, чем рынок в целом. Безусловно, мы хотели бы еще больше укрепить свои позиции на рынках кредитования и привлечения. Концентрируемся на безрисковых доходах, развитии транзакционных продуктов и совершенствовании сервисной модели. Это та ситуация, когда клиент работает с банком не по одному и не по двум продуктам, а получает комплексное обслуживание, исходя из своих потребностей. Сейчас один из проектов, который мы внедряем по плану — это комплексное ценообразование и оценка доходности в среднем и малом бизнесе.

Безусловно, будущее — за digital технологиями и каналами, поскольку обслуживание и привлечение малого бизнеса через офисы становится менее перспективным. Предприниматели — одна из самых активных аудиторий. И, конечно, они работают по другим стандартам — хотят получать самые передовые сервисы. Поэтому для нас очень важно быть в тренде рынка и потребностей клиентов. Банк планирует запустить собственные проекты, которые фокусируются на разработках в сфере B2B и могут быть внедрены для создания digital продуктов для наших клиентов. Не исключаю, что когда мы встретимся с вами через год, у нас уже будут значительные результаты по развитию digital каналов, и мы, возможно, создадим отдельное направление, выделим его в структуру, которая будет заниматься электронным бизнесом. За ним, бесспорно, будущее.

— Какая из существующих программ господдержки наиболее востребована? Что нужно сделать, чтобы воспользоваться возможностями субсидирования?

— Мы участвуем во всех пяти госпрограммах поддержки, которые существуют на данный момент. По некоторым из них занимаем лидирующие позиции. Наш портфель только в рамках этих программ по итогам 2017 года составил более 75 миллиардов рублей, из них в прошлом году было выдано порядка 55 миллиардов рублей. Это достаточно весомые цифры. ВТБ стал первым из российских банков, который начал выдавать кредиты по программе стимулирования кредитования субъектов МСП — «Программе 6,5». В 2017 году мы стали абсолютными лидерами по количеству выданных кредитов по этой программе. Наша доля на 1 января 2018 года составила почти 50%. Мы активно принимаем участие в программе министерства экономического развития по льготному кредитованию предприятий малого и среднего бизнеса, участвуем в программе по поддержке агропромышленного комплекса, которую реализует Минсельхоз РФ . В рамках поддержки экспортёров ВТБ также заключил соглашение с корпорацией МСП и российским экспортным центром о снижении ставки по льготным кредитам для компаний экспортёров. И самое новое — в 2018 году ВТБ начал работать с предприятиями МСП по новой программе, которая утверждена постановлением правительства и реализуется совместно с Минэкономразвития. Она предусматривает предоставление льготной процентной ставки 6,5% для предпринимателей из различных отраслей — сельского хозяйства, строительства, транспорта, производства, туризма, здравоохранения. Заемные средства на цели пополнения оборотных средств предоставляются на сумму от 3 миллионов рублей до 100 миллионов рублей на срок до 3 лет, на инвестиционные цели — на сумму от 3 миллионов рублей до 1 миллиарда рублей на срок до 10 лет. Мы считаем, что эта программа — один из основных инструментов поддержки малого и среднего бизнеса. Она встретила колоссальный отклик у клиентов, которые буквально выстраиваются в очередь. За неполные два месяца мы полностью использовали выделенный лимит. Сейчас мы получили увеличенный лимит субсидирования в рамках этой программы и рассчитываем, что в кратчайшие сроки объем кредитования по ней вырастет двукратно. На сегодняшний день по этой программе в банке заключено 36 кредитных соглашений на общую сумму около 5 миллиардов рублей. Льготной ставкой 6,5% воспользовались 28 клиентов банка из 19 регионов страны, из 16 отраслей экономики.

Кредит мы выдаём после того, как проведём анализ клиента, оценим проект, риски, его обеспечение. Если компании имеют для нас понятную, прозрачную стратегию своего развития и соответствуют нашим требованиям по кредитоспособности, то решение принимается в ускоренном порядке.