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Тренер «Агидели»: «За две минуты до финальной сирены пришло осознание»
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Тренер «Агидели»: «За две минуты до финальной сирены пришло осознание» 

Спорт-Экспресс 50 минут назад
Главный тренер «Агидели» Денис Афиногенов признался, что он вместе с командой начал радоваться победе еще до окончания матча. По его словам, за пару минут до финальной сирены девочки уже поняли, что не упустят это чемпионство.
Напомним, «Агидель» впервые выиграла Женскую хоккейную лигу (ЖХЛ), обыграв «Торнадо» в финале турнира со счетом 4:1 и 3-0 в серии.
— Где-то за две минуты до финальной сирены уже пришло осознание — девчонки сами радовались, поняли, что не отпустят эту победу, — цитирует официальный сайт КХЛ Афиногенова. — По содержанию игра очень понравилась. Команда показала все, что мы от нее добивались. Спасибо нашему вратарю, которая своей игрой показывала, что есть надежный тыл, и девчонки окрыленные шли на чужие ворота, не боясь пропустить контратаку, зная, что есть Аня.
Мы верили в своих девчонок и знали, что это все заслуженно. Ведь мы только тренируем, а на лед выходят они — где-то психологически сложные моменты бывают, подходим и разговариваем, чтобы не боялись играть. На тренировках, бывает, все получается, а в игре появляется ответственность, приходит мандраж — говорим, каких компонентов не хватает, в чем добавлять. Разговоры идут весь сезон и на тренировках, и на скамейке во время матчей. Скамейка — всегда живая, и мы, и сами девчонки друг друга подбадривают!
ЖХЛ была основана в 2015 году, сменив женский чемпионат России. В первые два сезона турнир выигрывал «Торнадо», «Агидель» дважды становилась второй.
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